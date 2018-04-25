Спутницам подопечных Гарета Саутгейта запретят жить в одном отеле с командой на чемпионате мира-2018.
Уроженец Улан-Удэ выиграл с «Барселоной» Лигу УЕФА. Это — не шутка
Интересно, тренеры юношеских сборных России знают такого?
Интересно, тренеры юношеских сборных России знают такого?
История о том, как мальчик из
«Мы здесь уже восемь лет, — рассказывала мне мама футболиста Ольга Тугаринова. — Ездили в Каталонию отдыхать, да так прикипели душой к этим чудесным местам, что решили остаться. У мужа своя фирма, я детьми занимаюсь — кроме Ромы у нас ещё дочка растёт. Мы не эмигранты, нет. У всех российское гражданство, в Испании только вид на жительство оформили. Можно сказать, живём на два дома. Только большую часть времени — здесь, в Кастельдефельсе, а меньшую — в родном Улан-Удэ».
Приглашение в систему «Барсы» автоматически подразумевало наличие определённых задатков — у тренеров клуба глаз на таланты намётанный. Но чтобы их развить, ребёнку следует обладать набором дополнительных характеристик — таких, как трудолюбие и целеустрёмлённость. У Романа, как видно, и с тем, и с другим порядок — коль скоро прошёл все стадии становления в
Академия «Барселоны» — это не только замечательные условия для подготовки. Это — жёсткий отсев и высокая текучесть кадров. Только уникумам удаётся подняться по клубной иерархической лестнице снизу доверху, не пропустив ни одной ступени. Тугаринов продержался в системе пятилетку — приличный срок для клуба высочайших стандартов качества. Но, видимо, в
В юношеской команде «Корнельи» Тугаринов быстро стал одним из лидеров. Регулярно привлекался в юношескую сборную Каталонии для участия в чемпионате Испании. И тем не менее его возвращение в «Барсу» многих удивило — настолько, что местная газета Sport уделила событию развёрнутую заметку. Речь, напомню, о трансфере в
В известной степени адаптацию Роману «хувениле A» (юниоры не старше 19 лет) облегчило присутствие в ней приятелей по детским командам — в частности, Ориоля Бускетса (нет, не родственник Карлеса и Серхио). Но ещё более важно, что он вернулся более готовым к серьёзной конкуренции. К 18 годам Роман вытянулся почти до 190 см, окреп морально и физически.
В чемпионском евросезоне Франсиско Хавьер Гарсия Пимьента дважды выпустил своего el ruso на поле — против «Олимпиакоса» на замену в середине второго тайма, против «Спортинга» — в основе. Полуфинал с «Манчестер Сити» и финал с «Челси» Роман посмотрел со скамейки, но тут нужно учесть, что для одного конкурента Романа это вторая Лига УЕФА, для другого — третья. И первый, Оскар Мингеса, вдобавок является капитаном команды. 18-летний Тугаринов в этой
То, что тренер на своего 15-го номера рассчитывает, показали заключительные туры молодёжного первенства. Их Роман отыграл от начала до конца. Полагаю, РФС не мешало бы уже поинтересоваться планами «русского испанца» на будущее…