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13:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Уроженец Улан-Удэ выиграл с «Барселоной» Лигу УЕФА. Это — не шутка

Интересно, тренеры юношеских сборных России знают такого?

История о том, как мальчик из Улан-Удэ очутился в школе легендарной «Барселоны» (не путать с платными филиалами для всех желающих), живо разлетелась по профильным и не только ресурсам. Это было слишком похоже на красивую сказку, чтобы материализоваться в нечто серьёзное в реальности. Но спустя восемь лет история получила неожиданное продолжение.

Мальчик из Улан-Удэ вырос и выиграл с сине-гранатовыми Лигу УЕФА — аналог Лиги чемпионов для юношей. То, что за эти годы он не бросил футбол, не растворился в круговороте местных дарований, которыми земля испанская и каталонская в частности во все времена была богата, уже сродни маленькому чуду. А уйти из «Барсы» и вернуться удаётся считанным единицам. Роме повезло. Но это везение надо было заслужить.

«Мы здесь уже восемь лет, — рассказывала мне мама футболиста Ольга Тугаринова. — Ездили в Каталонию отдыхать, да так прикипели душой к этим чудесным местам, что решили остаться. У мужа своя фирма, я детьми занимаюсь — кроме Ромы у нас ещё дочка растёт. Мы не эмигранты, нет. У всех российское гражданство, в Испании только вид на жительство оформили. Можно сказать, живём на два дома. Только большую часть времени — здесь, в Кастельдефельсе, а меньшую — в родном Улан-Удэ».

Приглашение в систему «Барсы» автоматически подразумевало наличие определённых задатков — у тренеров клуба глаз на таланты намётанный. Но чтобы их развить, ребёнку следует обладать набором дополнительных характеристик — таких, как трудолюбие и целеустрёмлённость. У Романа, как видно, и с тем, и с другим порядок — коль скоро прошёл все стадии становления в детско-юношеском футболе, не опустил рук после первых неудач, в условиях резко обострившейся конкуренции.

Академия «Барселоны» — это не только замечательные условия для подготовки. Это — жёсткий отсев и высокая текучесть кадров. Только уникумам удаётся подняться по клубной иерархической лестнице снизу доверху, не пропустив ни одной ступени. Тугаринов продержался в системе пятилетку — приличный срок для клуба высочайших стандартов качества. Но, видимо, в какой-то момент то ли приостановился в росте, то ли перестал поспевать за более талантливыми сверстниками — в общем, с «Ла Масией» пришлось попрощаться. Как оказалось — не навсегда.

Тугаринов сделал шаг назад ради двух шагов вперёд — отправился в маленький клуб «Унион Эспортива Корнелья», известный тем, что в своё время дал путёвку в жизнь Жорди Альбе. Там дела у юного защитника — а в отношении позиции Рома с детства был однолюбом — пошли веселее. Уровень ниже — доверия и практики больше.

В юношеской команде «Корнельи» Тугаринов быстро стал одним из лидеров. Регулярно привлекался в юношескую сборную Каталонии для участия в чемпионате Испании. И тем не менее его возвращение в «Барсу» многих удивило — настолько, что местная газета Sport уделила событию развёрнутую заметку. Речь, напомню, о трансфере в де-факто третью (!) команду клуба.

Роман Тугаринов (слева).

В известной степени адаптацию Роману «хувениле A» (юниоры не старше 19 лет) облегчило присутствие в ней приятелей по детским командам — в частности, Ориоля Бускетса (нет, не родственник Карлеса и Серхио). Но ещё более важно, что он вернулся более готовым к серьёзной конкуренции. К 18 годам Роман вытянулся почти до 190 см, окреп морально и физически.

За неполный сезон «врасти» в основу команды Тугаринову объективно было трудно. Позиция в центре обороны предполагает стабильность — менее охотно тренеры ротируют только вратарей. Тем не менее высокий блондин закрепился в обойме и, получая свои шансы, пользовался ими неплохо.

В чемпионском евросезоне Франсиско Хавьер Гарсия Пимьента дважды выпустил своего el ruso на поле — против «Олимпиакоса» на замену в середине второго тайма, против «Спортинга» — в основе. Полуфинал с «Манчестер Сити» и финал с «Челси» Роман посмотрел со скамейки, но тут нужно учесть, что для одного конкурента Романа это вторая Лига УЕФА, для другого — третья. И первый, Оскар Мингеса, вдобавок является капитаном команды. 18-летний Тугаринов в этой сине-гранатовой ватаге один из самых молодых. Для защитника это скорее всё-таки недостаток, чем преимущество.

То, что тренер на своего 15-го номера рассчитывает, показали заключительные туры молодёжного первенства. Их Роман отыграл от начала до конца. Полагаю, РФС не мешало бы уже поинтересоваться планами «русского испанца» на будущее…

Роман Тугаринов (справа).
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