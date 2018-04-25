«Завтра не обижайтесь». Президент КФФ рассказал о наказании за договорные матчи в Казахстане

«Важнейший вопрос в профессиональном футболе — работа с судьями. Создадим комиссию по договорным матчам — это позиция федерации и всех членов исполкома. Обращаюсь к руководству клубов. Целью является борьба с коррупцией. Чтобы завтра не было обращений и скандалов, инсинуаций — будет признак договорных матчей, и независимо от заслуг, где-то мы с этим сталкивались, будем жестко наказывать. Прошу вас стараться исключить.

Мы же сами завтра друг друга развращаем. Есть и недобросовестные судьи, с которые занимаются вымогательством. На все на это мы должны реагировать жестко и не допускать это. Это фактор, который разрушает футбол. Такое было в начале работы федерации — когда по вертикали все было коррумпировано. Поэтому завтра не обижайтесь. Будем с этим бороться. Мы должны исключить договорные матчи, — заявил Джаксыбеков.