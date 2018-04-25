Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Даже не пытайтесь обидеть русских: британка о главной силе РФ
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Отец придумал необычный способ удалить молочный зуб у сына
Муж и жена из РФ создали бизнес, принесший 1,5 млрд руб. за год
Певица Елка изменилась до неузнаваемости
Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:45
Кан
Тулуза
Футбол. Еврокубки
21:45
Бавария
Реал
Футбол. Зарубежный
23.04
Атлетик1
Леванте3
Футбол. Еврокубки
24.04
Ливерпуль5
Рома2
Футбол. Еврокубки
26.04
Марсель
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
26.04
Арсенал
Атлетико
Все события
Донашивают вещи за дядей: как растут Джордж и Шарлотта
Александр Ревва умилил соцсети фотографией дочерей
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Как Ковальчук пропил Вену, а Крикунов – Ригу. Скандалы ЧМ
Уроженец Улан-Удэ выиграл с «Барселоной» Лигу УЕФА
Ванесса Паради вышла в свет с женихом
Певица Елка изменилась до неузнаваемости
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Названа страна с лучшим гражданством
Фоторепортажи
15ЦСКА взлетел до Лиги чемпионов
16Все команды-участницы чемпионата мира в Дании
13:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Завтра не обижайтесь». Президент КФФ рассказал о наказании за договорные матчи в Казахстане

Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адильбек Джаксыбеков на очередной конференции организации затронул тему борьбы с договорными матчами, передает корреспондент Vesti.kz.

«Важнейший вопрос в профессиональном футболе — работа с судьями. Создадим комиссию по договорным матчам — это позиция федерации и всех членов исполкома. Обращаюсь к руководству клубов. Целью является борьба с коррупцией. Чтобы завтра не было обращений и скандалов, инсинуаций — будет признак договорных матчей, и независимо от заслуг, где-то мы с этим сталкивались, будем жестко наказывать. Прошу вас стараться исключить.

Мы же сами завтра друг друга развращаем. Есть и недобросовестные судьи, с которые занимаются вымогательством. На все на это мы должны реагировать жестко и не допускать это. Это фактор, который разрушает футбол. Такое было в начале работы федерации — когда по вертикали все было коррумпировано. Поэтому завтра не обижайтесь. Будем с этим бороться. Мы должны исключить договорные матчи, — заявил Джаксыбеков.

Ранее Джаксыбеков рассказал о легионерах и других проблемах, с которыми столкнулся отечественный футбол. Кроме того, генеральный секретарь УЕФА Азамат Айтхожин презентовал стратегию развития футбола.

Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
"Он изуродует его". Промоутер "Канело" ответил на видео с троллингом от Головкина
«Бавария» — «Реал Мадрид». Юпп и Зизу в погоне за вечностью
«Салах бросил вызов Месси и Роналду». Обзор европейских СМИ
Как Ковальчук пропил Вену, а Крикунов – Ригу. Скандалы ЧМ
Уроженец Улан-Удэ выиграл с «Барселоной» Лигу УЕФА
Мир: Емельяненко ведет себя как козел
Орлов: Каррера — несостоявшийся тренер, он потерял команду
«Бока Хуниорс» готов заплатить Буффону 2,5 миллиона долларов
Новости
Авто
В России появится новая автомобильная марка Китайцы считают, что корейский автопром отстаёт по технологиям. Такое громкое заявление на Пекинском автосалоне сделала глава Great Wall Motor госпожа Ван Фэнин
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV В Москве прошла pre-party престижного музыкального конкурса
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
Эксперты назвали лучшее гражданство мира
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Ирина Шейк подогрела слухи о беременности Модель продемонстрировала округлившийся живот.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь