Спутницам подопечных Гарета Саутгейта запретят жить в одном отеле с командой на чемпионате мира-2018.
Йоахим Лев отказался возглавить «Арсенал»
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев не будет работать с лондонским «Арсеналом».
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев не будет работать с лондонским «Арсеналом».
По информации британских СМИ, Лев ответил отказом на предложение владельцев лондонского клуба.
Напомним, будущим летом «Арсенал» покинет Арсен Венгер, который работал с «канонирами» 22 года.
Пока неизвестно, что заменит французского специалиста у руля команды.