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12:59 (мск), источник: Советский спорт

Йоахим Лев отказался возглавить «Арсенал»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев не будет работать с лондонским «Арсеналом».

Источник: Reuters

По информации британских СМИ, Лев ответил отказом на предложение владельцев лондонского клуба.

Напомним, будущим летом «Арсенал» покинет Арсен Венгер, который работал с «канонирами» 22 года.

Пока неизвестно, что заменит французского специалиста у руля команды.

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