СМИ: «Барселона» намерена купить Маркоса Алонсо

Источник: Reuters

По информации источника, каталонцы рассматривают игрока обороны «синих» в качестве потенциальной замены Жерару Пике, которому в феврале 2019 года исполнится 32 года.

Отмечается, что воспитанник «Реала» не играл в центре обороны с 2016 года, когда перешел из «Фиорентины» в «Челси».