Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что Россия проиграла в Армении - эксперт
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Как увлечь школьников наукой: два реальных примера
Единственная внучка развенчала легенду о Людмиле Гурченко
Альбина Джанабаева выступила на сцене в эффектном платье
Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:45
Кан
Тулуза
Футбол. Еврокубки
21:45
Бавария
Реал
Футбол. Зарубежный
23.04
Атлетик1
Леванте3
Футбол. Еврокубки
24.04
Ливерпуль5
Рома2
Футбол. Еврокубки
26.04
Марсель
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
26.04
Арсенал
Атлетико
Все события
Цыганов и Пегова снова снимаются вместе: фото с площадки
Зудина, Ургант и Михалков посетили премьеру фильма в ГУМе
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
«Бавария» — «Реал Мадрид». Юпп и Зизу в погоне за вечностью
«Салах бросил вызов Месси и Роналду». Обзор европейских СМИ
Альбина Джанабаева выступила на сцене в эффектном платье
Линдси Лохан заметно поправилась
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии
Фоторепортажи
10«Ливерпуль» разгромил «Рому» в первом матче полуфинала ЛЧ
11«Барселона» разгромила «Севилью» в финале Кубка Испании
11:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: «Барселона» намерена купить Маркоса Алонсо

Защитник «Челси» Маркос Алонсо попал в сферу интересов «Барселоны», сообщает Goal.

Источник: Reuters

По информации источника, каталонцы рассматривают игрока обороны «синих» в качестве потенциальной замены Жерару Пике, которому в феврале 2019 года исполнится 32 года.

Отмечается, что воспитанник «Реала» не играл в центре обороны с 2016 года, когда перешел из «Фиорентины» в «Челси».

Напомним, контракт Алонсо с английским клубом рассчитан до конца сезона-2020/21. Его трансферная стоимость, по данным transfermarkt.de, составляет 35 миллионов евро. В сезоне-2017/18 защитник принял участие в 43 матчах, забив 7 мячей и сделав 3 голевые передачи. Ассоциация футболистов-профессионалов Англии (PFA) включила его в символическую сборную.

Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Мощнейшая речь Смолова о судействе
«Бавария» — «Реал Мадрид». Юпп и Зизу в погоне за вечностью
«Салах бросил вызов Месси и Роналду». Обзор европейских СМИ
Как Ковальчук пропил Вену, а Крикунов – Ригу. Скандалы ЧМ
ВАДА поддержало намерение МОК оспорить решение CAS по россиянам
Юниорская сборная РФ встретится с США в плей-офф ЧМ по хоккею
Орлов: Каррера — несостоявшийся тренер, он потерял команду
«Бока Хуниорс» готов заплатить Буффону 2,5 миллиона долларов
Спорт-Экспресс
Авто
В России появится новая автомобильная марка Китайцы считают, что корейский автопром отстаёт по технологиям. Такое громкое заявление на Пекинском автосалоне сделала глава Great Wall Motor госпожа Ван Фэнин
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Цыганов и Пегова снова снимаются вместе: фото с площадки Фильм «У ангела ангина» расскажет о потерянном послевоенном поколении и о любви
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
В Москве сносят гаражи под строительство Научной долины МГУ
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: история
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Ирина Шейк подогрела слухи о беременности Модель продемонстрировала округлившийся живот.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь