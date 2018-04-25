Жерар Гоу: С радостью приму приглашение в сборную Казахстана
Трехкратный лучший бомбардир казахстанской
Трехкратный лучший бомбардир казахстанской
29-летний ивуариец на протяжении нескольких сезонов защищал цвета «Кайрата» и стал лучшим бомбардиром в истории клуба. По окончании сезона-2017 форвард покинул команду и перешел в китайский клуб «Бейцзин Энтерпрайзес».
— Жерар, как живется в Китае? Уже приспособился к менталитету местных жителей?
— В первую очередь, хотелось бы передать привет всему народу Казахстана и пожелать им всего самого наилучшего не только в футболе, но и в целом — в жизни. Сейчас я нахожусь в Китае со своей новой командой. Мне все тут нравится и я доволен тем, как складывается моя карьера в этой стране. К менталитету китайцев я пока еще привыкаю, однако скажу, что колоссальных различий между казахами и китайцами не существует. В целом, мне все нравится в Китае, а Пекин — отличный и современный город.
— Как приняли в команде?
— Наша команда состоит в основном из местных игроков, однако никакого дискомфорта я не испытываю. Меня все тут устраивает. Чувствуется поддержка со стороны руководства и персонала клуба, а также забота о своих игроках. Это не может не радовать.
— Ты практически сразу же стал забивать в Китае. Это удивительно, учитывая, что у тебя не было игровой практики после «Кайрата», да и сборов ни с кем ты не проходил.
— Думаю, это
— Ты действительно хотел играть за сборную Казахстана, как писали в ряде СМИ?
— Да, это правда. Кстати, я и сейчас не расстался с этой мыслью. Если меня пригласят в сборную Казахстана, то с радостью приму это предложение. Играть за флаг страны — это огромная честь для каждого футболиста.
— Писали в прессе, что ты хотел остаться в «Кайрате», но не договорился по финансовым условиям.
— Футбол — такая штука, что иногда нам удается договориться о
— Что думаешь о нынешнем «Кайрате»? Наверняка наблюдаешь за своим бывшим клубом.
— Хоть я сейчас выступаю за другую команду, однако слежу за выступлениями бывшего клуба. «Кайрат» сейчас демонстрирует хорошую игру, так как состав укомплектован сильными футболистами, а их тренировочная база по праву считается лучшей во всей стране.
— Видел в деле Уго Сильвейру, который пришел вместо тебя?
— Да, довелось просмотреть несколько игр «Кайрата». Могу сказать, что Уго — хороший игрок, который способен закрыть вопрос о нападающем на долгий срок.
— С кем общаешься из нынешнего состава «Кайрата»?
— Стараюсь не терять контакта ни с кем. Мы частенько переписываемся в социальных сетях и звоним друг другу. Команда у нас веселая, без делений внутри коллектива. Думаю, что подобная атмосфера там сохранится навсегда.
— Напоследок несколько слов болельщикам. Ты ведь можешь вернуться, если захочешь, не так ли?
— Хотелось бы выразить свою огромную благодарность всем болельщикам и любителям футбола в Казахстане, которые всегда поддерживали меня и любили. Мне до сих пор пишут в социальных сетях слова с признаниями. Честно, я очень польщен лестным вниманием к своей персоне и тронут признанием моих заслуг. От себя добавлю, что обязательно вернусь обратно в вашу страну — ведь Казахстан стал для меня вторым домом. Я люблю народ Казахстана за их открытость и гостеприимство. Люди в вашей стране очень классные. Особая благодарность «Кайрату» за то, что в свое время поверили в меня и дали возможность жить и работать в такой замечательной стране.