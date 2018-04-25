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10:55 (мск), источник: Vesti.kz

Жерар Гоу: С радостью приму приглашение в сборную Казахстана

Трехкратный лучший бомбардир казахстанской премьер-лиги, экс-нападающий алматинского «Кайрата» Жерар Гоу в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о своем желании защищать цвета сборной Казахстана по футболу.

29-летний ивуариец на протяжении нескольких сезонов защищал цвета «Кайрата» и стал лучшим бомбардиром в истории клуба. По окончании сезона-2017 форвард покинул команду и перешел в китайский клуб «Бейцзин Энтерпрайзес».

— Жерар, как живется в Китае? Уже приспособился к менталитету местных жителей?

— В первую очередь, хотелось бы передать привет всему народу Казахстана и пожелать им всего самого наилучшего не только в футболе, но и в целом — в жизни. Сейчас я нахожусь в Китае со своей новой командой. Мне все тут нравится и я доволен тем, как складывается моя карьера в этой стране. К менталитету китайцев я пока еще привыкаю, однако скажу, что колоссальных различий между казахами и китайцами не существует. В целом, мне все нравится в Китае, а Пекин — отличный и современный город.

— Как приняли в команде?

— Наша команда состоит в основном из местных игроков, однако никакого дискомфорта я не испытываю. Меня все тут устраивает. Чувствуется поддержка со стороны руководства и персонала клуба, а также забота о своих игроках. Это не может не радовать.

— Ты практически сразу же стал забивать в Китае. Это удивительно, учитывая, что у тебя не было игровой практики после «Кайрата», да и сборов ни с кем ты не проходил.

— Думаю, это из-за того, что я соскучился по самой игре. Адаптация прошла быстро, и я стал заниматься тем, что люблю больше всего на свете. Думаю, это связано с тем, что чемпионаты Казахстана и России, где я играл, чем-то схожи. Приспособился к непростому футболу, в который играют в этих странах. Большую пользу извлек от выступлений за российский «Краснодар». После «Кайрата» были некоторые трудности с игровой практикой, однако теперь все позади. Мы — профессионалы и обязаны давать результат, чтобы оправдывать деньги, вложенные в нас.

— Ты действительно хотел играть за сборную Казахстана, как писали в ряде СМИ?

— Да, это правда. Кстати, я и сейчас не расстался с этой мыслью. Если меня пригласят в сборную Казахстана, то с радостью приму это предложение. Играть за флаг страны — это огромная честь для каждого футболиста.

— Писали в прессе, что ты хотел остаться в «Кайрате», но не договорился по финансовым условиям.

— Футбол — такая штука, что иногда нам удается договориться о чем-либо, а иногда — нет. Тем не менее, признаюсь, что очень рад тому, что мне довелось поиграть в таком клубе, как «Кайрат» и жить в таком прекрасном городе Алматы.

— Что думаешь о нынешнем «Кайрате»? Наверняка наблюдаешь за своим бывшим клубом.

— Хоть я сейчас выступаю за другую команду, однако слежу за выступлениями бывшего клуба. «Кайрат» сейчас демонстрирует хорошую игру, так как состав укомплектован сильными футболистами, а их тренировочная база по праву считается лучшей во всей стране.

— Видел в деле Уго Сильвейру, который пришел вместо тебя?

— Да, довелось просмотреть несколько игр «Кайрата». Могу сказать, что Уго — хороший игрок, который способен закрыть вопрос о нападающем на долгий срок.

— С кем общаешься из нынешнего состава «Кайрата»?

— Стараюсь не терять контакта ни с кем. Мы частенько переписываемся в социальных сетях и звоним друг другу. Команда у нас веселая, без делений внутри коллектива. Думаю, что подобная атмосфера там сохранится навсегда.

— Напоследок несколько слов болельщикам. Ты ведь можешь вернуться, если захочешь, не так ли?

— Хотелось бы выразить свою огромную благодарность всем болельщикам и любителям футбола в Казахстане, которые всегда поддерживали меня и любили. Мне до сих пор пишут в социальных сетях слова с признаниями. Честно, я очень польщен лестным вниманием к своей персоне и тронут признанием моих заслуг. От себя добавлю, что обязательно вернусь обратно в вашу страну — ведь Казахстан стал для меня вторым домом. Я люблю народ Казахстана за их открытость и гостеприимство. Люди в вашей стране очень классные. Особая благодарность «Кайрату» за то, что в свое время поверили в меня и дали возможность жить и работать в такой замечательной стране.

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