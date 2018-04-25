Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Отец придумал необычный способ удалить молочный зуб у сына
Страны G7 сделали заявление, касающееся Крыма
Социальные сети высмеяли шляпу Мелании Трамп
Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:45
Кан
Тулуза
Футбол. Еврокубки
21:45
Бавария
Реал
Футбол. Еврокубки
24.04
Ливерпуль5
Рома2
Футбол. Зарубежный
23.04
Атлетик1
Леванте3
Футбол. Еврокубки
26.04
Марсель
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
26.04
Арсенал
Атлетико
Все события
Зудина, Ургант и Михалков посетили премьеру фильма в ГУМе
«Наше сердце, наш Нинок»: в Москве простились с Ниной Дорошиной
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
«Бавария» — «Реал Мадрид». Юпп и Зизу в погоне за вечностью
«Салах бросил вызов Месси и Роналду». Обзор европейских СМИ
Альбина Джанабаева выступила на сцене в эффектном платье
Линдси Лохан заметно поправилась
5 ошибок сторонников здорового питания
Что делать, если вы все забываете
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии
Фоторепортажи
15ЦСКА взлетел до Лиги чемпионов
8Российские хоккеисты проиграли в первом матче Воробьева
10:48 (мск), источник: ТАСС

Генсек ФИФА Самура подозревается в нарушении кодекса этики организации

ТАСС, 25 апреля. Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура подозревается в нарушении кодекса этики организации. Об этом сообщает британская телерадиовещательная компания Би-би-си.

Самура подозревается в сокрытии информации, отчетности и сотрудничества, а также возникновении конфликта интересов в связи с заявкой Марокко на проведение чемпионата мира 2026 года. Члены целевой группы ФИФА по оценке заявок на ЧМ-2026 обнаружили семейную связь между генсеком организации, полное имя которой Фатма Самба Диуф Самура, и послом марокканской заявки, бывшим футболистом «Ливерпуля» сенегальцем Эль Хаджи Диуфом.

«Весь Сенегал будет смеяться над комитетом ФИФА по этике, — сказала Самура. — В моей стране все знают происхождение Эль Хаджи Диуфа». При этом она отметила, что считает данные доводы неубедительными и догадывается, кто мог инициировать разбирательство.

«Процесс выбора страны, которая примет чемпионат мира 2026 года, настолько справедлив, объективен и прозрачен, насколько это может быть продемонстрировано публикацией тендерных книг, всех документов и системы подсчета очков, — отметил представитель ФИФА. — Оценка целевой группы основывается на четких и объективных критериях, и ее доклад будет обнародован, чтобы гарантировать полную прозрачность процесса. Президент ФИФА Джанни Инфантино не участвует в этом процессе и не будет участвовать в голосовании конгресса».

«ФИФА была подвергнута серьезной критике за то, как она проводила отбор хозяев мировых первенств в прошлом. Мы были обязаны извлечь из этого уроки и не оставлять места для каких-либо сомнений или субъективности. Обвинения клеветнического характера неприемлемы, особенно когда они поступают в середине процесса выбора страны-хозяйки, когда должны преобладать спокойствие, чувство ответственности и уважение», — добавил представитель организации.

На проведение ЧМ-2026 также претендуют США, Мексика и Канада, которые подали совместную заявку. Турнир станет первым, в котором примут участие 48 команд. Они будут разделены на 16 групп, в каждой из которых по две лучшие команды выйдут в плей-офф.

Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Фетисов: в штабе стояли ящики с водкой... Так люди готовились к Играм
Весь матч болельщики оскорбляли спортсменку
«Бавария» — «Реал Мадрид». Юпп и Зизу в погоне за вечностью
«Салах бросил вызов Месси и Роналду». Обзор европейских СМИ
Как Ковальчук пропил Вену, а Крикунов – Ригу. Скандалы ЧМ
ВАДА поддержало намерение МОК оспорить решение CAS по россиянам
Юниорская сборная РФ встретится с США в плей-офф ЧМ по хоккею
Врачи запретили Артемию Панарину ехать на чемпионат мира — 2018
«Бока Хуниорс» готов заплатить Буффону 2,5 миллиона долларов
Спорт-Экспресс
Авто
В России появится новая автомобильная марка Китайцы считают, что корейский автопром отстаёт по технологиям. Такое громкое заявление на Пекинском автосалоне сделала глава Great Wall Motor госпожа Ван Фэнин
Hi-Tech
В России рухнули цены на iPhone X Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что на данный момент он стоит почти на 20% дешевле РРЦ.
Кино
Цыганов и Пегова снова снимаются вместе: фото с площадки Фильм «У ангела ангина» расскажет о потерянном послевоенном поколении и о любви
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав двушку в Москве
Эксперты назвали лучшее гражданство мира
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: история
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Ирина Шейк подогрела слухи о беременности Модель продемонстрировала округлившийся живот.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь