Генсек ФИФА Самура подозревается в нарушении кодекса этики организации

Самура подозревается в сокрытии информации, отчетности и сотрудничества, а также возникновении конфликта интересов в связи с заявкой Марокко на проведение чемпионата мира 2026 года. Члены целевой группы ФИФА по оценке заявок на ЧМ-2026 обнаружили семейную связь между генсеком организации, полное имя которой Фатма Самба Диуф Самура, и послом марокканской заявки, бывшим футболистом «Ливерпуля» сенегальцем Эль Хаджи Диуфом.

«Весь Сенегал будет смеяться над комитетом ФИФА по этике, — сказала Самура. — В моей стране все знают происхождение Эль Хаджи Диуфа». При этом она отметила, что считает данные доводы неубедительными и догадывается, кто мог инициировать разбирательство.

«Процесс выбора страны, которая примет чемпионат мира 2026 года, настолько справедлив, объективен и прозрачен, насколько это может быть продемонстрировано публикацией тендерных книг, всех документов и системы подсчета очков, — отметил представитель ФИФА. — Оценка целевой группы основывается на четких и объективных критериях, и ее доклад будет обнародован, чтобы гарантировать полную прозрачность процесса. Президент ФИФА Джанни Инфантино не участвует в этом процессе и не будет участвовать в голосовании конгресса».

«ФИФА была подвергнута серьезной критике за то, как она проводила отбор хозяев мировых первенств в прошлом. Мы были обязаны извлечь из этого уроки и не оставлять места для каких-либо сомнений или субъективности. Обвинения клеветнического характера неприемлемы, особенно когда они поступают в середине процесса выбора страны-хозяйки, когда должны преобладать спокойствие, чувство ответственности и уважение», — добавил представитель организации.