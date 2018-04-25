«Как Аршавин, Гоу и Кабананга». В Казахстане планируют избавляться от «посредственных» легионеров

— На протяжении нескольких лет идет планомерное развитие национального чемпионата. В наших реалиях очень актуально правило «сильный чемпионат — сильная сборная». Считаем, что нынешняя структура проведения чемпионата в три круга, это оптимальная схема, которая способствует конкурентоспособности и росту мастерства казахстанских футболистов. Мы будем следить за трендами в современном футболе.

Мы получаем отклики о низком уровне легионеров, которые приезжают в Казахстан. Уверен, что мы должны стремится к улучшению качества футбола. И добиваться привлечения в состав клубов исключительно качественных легионеров, избавляясь, так сказать, от посредственных игроков. На примере прошлых лет, скажу, что позитивно на казахстанский футбол повлиял приезд таких мастеров как Титов, Тихонов, Тимощук, Максимович, Гоу, Кабананга.

Сейчас же особую роль для нашего чемпионата играют Андрей Аршавин, Патрик Твумаси, Ласло Кляйнхайслер, Иван Маевский, Акош Элек. Такое взаимодействие дает возможность нашим футболистам набираться опыта, выступая рядом с мастерами высокого класса.