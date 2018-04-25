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12 подвигов Салаха

Сделав голевой и ассистентский дубль, Мохамед Салах провел очередной фантастический матч — на этот раз против «Ромы», своей бывшей команды, максимально осложнив ей задачу выхода в финал Лиги чемпионов. Какие еще подвиги совершила в этом сезоне главная надежда «Ливерпуля» и сборной Египта — соперника россиян по группе А на ЧМ-2018? Ответ — в подборке «СЭ».

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1. 27.08.2017 «ЛИВЕРПУЛЬ» — «АРСЕНАЛ» 4:0

Шел всего лишь третий тур АПЛ, Санчес еще играл в Лондоне, Венгер еще не объявил об уходе из «Арсенала», а у Салаха еще не было 31 забитого мяча и приза лучшему игроку года в Англии. Но египтянин уже начал показывать характер — его гол и результативная передача на Старриджа во втором тайме превратили «канониров» в пушечное мясо.

2. 08.10.2017 ЕГИПЕТ — КОНГО 2:1

Египет попал на ЧМ-2018, а затем и в группу к сборной России не просто благодаря дублю игрока «Ливерпуля» — «фараоны» отобрались на свой первый с 1990 года чемпионат мира после точно исполненного Салахом пенальти на 95-й минуте матча. Из чего сделаны нервы у этого парня?

3. 17.10.2017 «МАРИБОР» — «ЛИВЕРПУЛЬ» 0:7

Дубль и голевая передача египтянина в первом тайме положили начало унизительному гостевому разгрому «Марибора» и позволили «Ливерпулю» одержать свою крупнейшую выездную победу в Лиге чемпионов.

4. 29.11.2017 «СТОК СИТИ» — «ЛИВЕРПУЛЬ» 0:3

Салах появился на поле на 67-й минуте, когда гости вели 1:0, и всего через четверть часа оформил дубль, установив окончательный счет встречи. Мохамед стал первым футболистом «красных» за 21 год, забившим два мяча в выездном матче, выйдя на замену.

5. 06.12.2017 «ЛИВЕРПУЛЬ» — «СПАРТАК» 7:0

Страшный сон болельщиков красно-белых. Разгром «Спартака» начался с пенальти, назначенного за неочевидный фол Джикии на Салахе и реализованного Коутинью, а закончился точным ударом самого египтянина за несколько минут до финального свистка. Столь крупно российские клубы в еврокубках прежде не проигрывали.

6. 30.12.2017 «ЛИВЕРПУЛЬ» — «ЛЕСТЕР» 2:1

«Красные» во главе с Салахом не стали огорчать своих болельщиков перед самым Новым годом. На ранний гол Варди Мохамед ответил двумя мячами во втором тайме — и победный был особенно хорош.

7. 14.01.2018 «ЛИВЕРПУЛЬ» — «МАНЧЕСТЕР СИТИ» 4:3

Первое поражение «горожан» в текущем чемпионате, выпавшее лишь на 23-й тур, совпало с поездкой в Ливерпуль. Клопп, известный тем, что чаще, чем любой другой тренер, обыгрывает Гвардьолу, подтвердил свое реноме. И помог ему в этом Салах: его передача на Мане и гол довели счет до 4:1, и все, на что хватило будущего чемпиона, — сократить разрыв до минимума.

8. 04.02.2018 «ЛИВЕРПУЛЬ» — «ТОТТЕНХЭМ» 2:2

Один из самых сумасшедших матчей сезона был сыгран в феврале на «Энфилде». Салах вновь сделал дубль, отличившись в начале и конце игры, но два пенальти, назначенные на последних минутах в ворота «Ливерпуля», из которых «шпоры» реализовали лишь один, позволили гостям уйти от поражения.

9. 11.02.2018 «САУТГЕМПТОН» — «ЛИВЕРПУЛЬ» 0:2

Всего через неделю после убойной игры с «Тоттенхэмом» гол и передача Салаха на Фирмину в первом тайме помогли «красным» взять три очка на непростом поле «святых».

10. 17.03.2018 «ЛИВЕРПУЛЬ» — «УОТФОРД» 5:0

Невероятный мартовский покер Салаха в ворота «Уотфорда» вывел его на первое место среди бомбардиров АПЛ и позволил возглавить забег за «Золотой бутсой». Этого египтянину показалось мало, и он отдал голевой пас на Фирмину, тем самым приняв участие во всех пяти мячах своей команды.

11. 04.04.2018 «ЛИВЕРПУЛЬ» — «МАНЧЕСТЕР СИТИ» 3:0

И вновь «горожане», и вновь Салах, только цена победы куда более высока — на дворе был первый матч ¼ финала ЛЧ. «Ливерпуль» при помощи гола и передачи египтянина на Мане за полчаса превратил команду Гвардьолы в пепел, а сам герой встречи преждевременно покинул поле из-за травмы. К счастью для «красных», повреждение оказалось несерьезным — через неделю Салах забил «Сити» и в ответной встрече.

12. 24.04.2018 «ЛИВЕРПУЛЬ» — «РОМА» 5:2

Бывшую команду Салах не пожалел. Свои голы (оба с левой) и результативные передачи (обе с правой) он не праздновал, проявляя уважение к грусти болельщиков римлян, но сути дело это не меняет. Если бы не последняя десятиминутка, когда Мохамед был уже заменен, а «Ливерпуль» почивал на лаврах, и гости быстро забили дважды, ответную встречу можно было бы не проводить. Через неделю в Риме будет ураган — и от Салаха точно потребуется еще один подвиг.

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