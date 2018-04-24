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20:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Джанлуиджи Буффон: Кто-то пытается подорвать уверенность и единство «Ювентуса»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон назвал слухи о конфликте между ним и одноклубниками попыткой дестабилизировать обстановку в команде.

Источник: Reuters

По данным Calciomercato, после поражения в матче 34-го тура серии А от «Наполи» (0:1) Буффон выразил недовольство игрой своих партнеров.

— Это явно продуманные сплетни, которые всегда появляются, когда дело касается команд вроде «Ювентуса», — сказал в интервью клубному телевидению Буффон. — Команд, у которых нет ахиллесовой пяты. Кто-то пытается дестабилизировать обстановку и подорвать уверенность и единство команды. Я думаю, это логично и нормально обсуждать случившееся, но никто — по крайней мере, в те 17 лет, что я в «Ювентусе» — не может показывать на кого-то пальцем и обвинять в поражении. Пока я капитан, такого не будет никогда.

В чемпионате Италии после 34 туров «Ювентус» с 85 очками занимает первую строчку. Идущий вторым «Наполи» отстает на один балл.

Ювентус 0:1
Первый тайм: 0:0
Наполи
22.04.2018, 21:45 Зрители: 40114 основной раунд: 34-й тур Allianz Stadium
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Маурицио Сарри
Голы
26 Калиду Кулибали (Х. Кальехон) 90′
Составы
Джанлуиджи Буффон 1
Бенедикт Хеведес 21
9′ Квадво Асамоа 22
9′ Мехди Бенатиа 4
27′ Миралем Пьянич 5
Сами Хедира 6
Блэз Матюиди 14
Гонсало Игуаин 9
11′ Джорджо Кьеллини 3
Штефан Лихтштайнер 26
45′ Пауло Дибала 10
Хуан Куадрадо 7
71′ Дуглас Коста 11
Марио Манджукич 17
25 Хосе Мануэль Пепе Рейна
23 Эльсеид Хюсай
6 Мариу Руй
26 Калиду Кулибали
33 Рауль Альбиоль 16′
8 Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
7 Хосе Кальехон
24 Лоренцо Инсинье
5 Маркес Лоурейру Аллан 80′
30 Марко Рог
17 Марек Хамшик 67′
20 Петр Зелиньски
14 Дрис Мертенс 61′
99 Аркадиуш Милик
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Удары (всего) 12
0 Удары в створ 4
3 Угловые 3
10 Фолы 17
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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