Джанлуиджи Буффон: Кто-то пытается подорвать уверенность и единство «Ювентуса»

По данным Calciomercato, после поражения в матче 34-го тура серии А от «Наполи» (0:1) Буффон выразил недовольство игрой своих партнеров.
— Это явно продуманные сплетни, которые всегда появляются, когда дело касается команд вроде «Ювентуса», — сказал в интервью клубному телевидению Буффон. — Команд, у которых нет ахиллесовой пяты. Кто-то пытается дестабилизировать обстановку и подорвать уверенность и единство команды. Я думаю, это логично и нормально обсуждать случившееся, но никто — по крайней мере, в те 17 лет, что я в «Ювентусе» — не может показывать на кого-то пальцем и обвинять в поражении. Пока я капитан, такого не будет никогда.
В чемпионате Италии после 34 туров «Ювентус» с 85 очками занимает первую строчку. Идущий вторым «Наполи» отстает на один балл.