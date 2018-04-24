Джанлуиджи Буффон: Кто-то пытается подорвать уверенность и единство «Ювентуса»

— Это явно продуманные сплетни, которые всегда появляются, когда дело касается команд вроде «Ювентуса», — сказал в интервью клубному телевидению Буффон. — Команд, у которых нет ахиллесовой пяты. Кто-то пытается дестабилизировать обстановку и подорвать уверенность и единство команды. Я думаю, это логично и нормально обсуждать случившееся, но никто — по крайней мере, в те 17 лет, что я в «Ювентусе» — не может показывать на кого-то пальцем и обвинять в поражении. Пока я капитан, такого не будет никогда.