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17:37 (мск), источник: Чемпионат.com

France Football извинился перед Иньестой за то, что не вручил ему «Золотой мяч»

Издание France Football, ежегодно вручающее «Золотой мяч» по итогу голосования за лучшего футболиста календарного года, принесло извинения полузащитнику «Барселоны» Андресу Иньесте за то, что он ни разу за свою карьеру не получил приза.

Источник: AP 2018

Как сообщает Marca, в свежем выпуске France Football извинения Иньесте в своей колонке принёс главный редактор издания Паскаль Ферре, который также пожелал футболисту удачного выступления в составе сборной Испании на предстоящем чемпионате мира-2018, который пройдёт в России летом. Материал Паскаля вышел с заголовком «Извините, Андрес».

Ближе всего к вручению «Золотого мяча» Иньеста был в 2010 году, когда игрок стал чемпионом мира со сборной Испании, отличившись победным голом в ворота Нидерландов в финале турнира. Однако тогда хавбек занял второе место в голосовании, а награду получил его партнёр по «Барселоне» Лионель Месси.

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