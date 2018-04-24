France Football извинился перед Иньестой за то, что не вручил ему «Золотой мяч»

Как сообщает Marca, в свежем выпуске France Football извинения Иньесте в своей колонке принёс главный редактор издания Паскаль Ферре, который также пожелал футболисту удачного выступления в составе сборной Испании на предстоящем чемпионате мира-2018, который пройдёт в России летом. Материал Паскаля вышел с заголовком «Извините, Андрес».



Ближе всего к вручению «Золотого мяча» Иньеста был в 2010 году, когда игрок стал чемпионом мира со сборной Испании, отличившись победным голом в ворота Нидерландов в финале турнира. Однако тогда хавбек занял второе место в голосовании, а награду получил его партнёр по «Барселоне» Лионель Месси.