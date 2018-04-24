Будущему главному тренеру «Арсенала» выделят 50 млн фунтов на трансферы

Источник: AP 2018

Бюджет английской команды был сокращен после непопадания в Лигу чемпионов в текущем сезоне. Ситуация может повториться в сезоне-2018/19, если только «Арсенал» не одержит победу в Лиге Европы, благодаря чему получит путевку в главный футбольный клубный турнир Европы.

За два прошлых трансферных окна лондонский клуб потратил более 100 миллионов фунтов на покупку двух нападающих — Александра Ляказетта и Пьера-Эмерика Обамеянга.

Ранее стало известно, что Арсен Венгер покинет пост главного тренера «Арсенала» по окончании сезона после 22 лет работы в клубе. Руководство «канониров» пока не спешит называть имя нового тренера.