Будущему главному тренеру «Арсенала» выделят 50 млн фунтов на трансферы
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Преемнику Арсена Венгера на посту главного тренера лондонского «Арсенала» выделят 50 млн фунтов на летние трансферы, сообщает The Telegraph.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Преемнику Арсена Венгера на посту главного тренера лондонского «Арсенала» выделят 50 млн фунтов на летние трансферы, сообщает The Telegraph.
Бюджет английской команды был сокращен после непопадания в Лигу чемпионов в текущем сезоне. Ситуация может повториться в сезоне-2018/19, если только «Арсенал» не одержит победу в Лиге Европы, благодаря чему получит путевку в главный футбольный клубный турнир Европы.
За два прошлых трансферных окна лондонский клуб потратил более 100 миллионов фунтов на покупку двух нападающих — Александра Ляказетта и
Ранее стало известно, что Арсен Венгер покинет пост главного тренера «Арсенала» по окончании сезона после 22 лет работы в клубе. Руководство «канониров» пока не спешит называть имя нового тренера.
С клубом связывают несколько имен: итальянца Карло Анчелотти, испанцев Луиса Энрике и Микеля Артету, немца Юлиана Нагельсманна, французов Патрика Виейра и Тьерри Анри.