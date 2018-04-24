Роман с «Барселоной». Российский защитник — лучший в Европе

ЧТО ПРОИЗОШЛО

В швейцарском Ньоне завершился пятый розыгрыш Юношеской лиги УЕФА, той самой, в плей-офф которой молодежная команда «Краснодара» уступила в феврале мадридскому «Реалу» (0:0, пенальти — 0:3) и не попала в 1/8 финала. Победу в турнире одержала «Барселона», в финале разгромившая «Челси» (3:0) и взявшая второй чемпионский титул — после успеха в 2014 году. Для нас этот сине-гранатовый трофей особенно ценен тем, что в составе каталонцев выступает российский защитник Роман Тугаринов. Если вы его еще не знали — самое время познакомиться.

Роман Тугаринов — неулыбчивый блондин с короткой стрижкой, третий справа в верхнем ряду.

КТО ТАКОЙ ТУГАРИНОВ

Тугаринов родом из столицы Бурятии, Улан-Удэ. Когда ему было четыре года, семья переехала в Испанию, осела в Барселоне, старшая сестра увлеклась теннисом, а он — футболом. Высокого блондина определили в защиту, где тот старательно возился с мячом на разных турнирах, на одном из которых его и взяли на карандаш скауты «Барсы». В 10 лет он оказался в сине-гранатовой академии «Ла Масии», три года выступал в детских командах каталонцев, а в 13 отправился за повышением квалификации в соседнюю «Корнелью», где провел пять сезонов — привыкал к конкуренции, завоевывал доверие, даже примерял капитанскую повязку. Схожий путь за семь лет до этого проделал Жорди Альба, два года отыгравший в «Корнелье» после «Ла Масии» — только Альба затем уехал в дубль «Валенсии», а 17-летний Тугаринов вернулся в «Барселону».

Тугаринов — капитан «Корнельи» (№ 4) в матче против будущих одноклубников.

«ХУВЕНИЛЬ А»

Прошлым летом молодежная команда сине-гранатовых — в Испании такие зовутся «Хувениль» и делятся на три возрастные группы (C — до 17 лет, B — до 18-ти, A — до 19-ти), — подписала контракт с Тугариновым на один год. В октябре Роману должно было исполниться 18, поэтому он попал в «Хувениль А», выпускной класс «Ла Масии», за которым, в случае успешно сданных экзаменов, следует уже дубль «Барсы» — «Барселона Б». Приятным бонусом было то, что именно «Хувениль А» представляет команду в Юношеской лиге УЕФА, поэтому опыт борьбы в Европе эти ребята приобретают нешуточный. Роман начал сезон бодро: забил победный мяч в финале летнего турнира в Памплоне и отличился в ноябре в матче регионального чемпионата против «Настика» — пришел на подачу углового и переправил мяч в ворота.

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ЮНОШЕСКАЯ ЛИГА УЕФА

Несмотря на это, ему тяжело было сразу стать основным защитником молодежки — Тугаринов играет справа в центре обороны, и конкурировать за место в основе приходится с Оскаром Мингесой, большим талантом, которого многие в Испании уже сравнивают с Жераром Пике и который в значительном количестве игр — в частности, в полуфинале и финале Юношеской лиги УЕФА, — выходил на поле с капитанской повязкой. Поэтому в еврокубке выступление Романа ограничилось двумя матчами — выходом на замену в победной встрече против «Олимпиакоса» (5:0) и полностью проведенной игрой со «Спортингом» (1:1). В матче с португальцами Тугаринов получил предупреждение и позволил нападающему гостей сравнять счет на 90-й минуте.

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