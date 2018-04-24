Футболисты «Барселоны» не хотят отставки Вальверде

По данным издания, Вальверде в настоящее время размышляет о том, стоит ли оставаться в должности. В материале говорится, что перед финалом Кубка Испании с «Севильей» появилась информация, что специалист может лишиться своего поста, если команда не завоюет трофей. Кроме того, руководители «сине-гранатовых» разочарованы тем, что команда не смогла выйти в полуфинал Лиги чемпионов.