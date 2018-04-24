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13:04 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Барселоны» не хотят отставки Вальверде

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Футболисты «Барселоны» полностью поддерживают главного тренера команды Эрнесто Вальверде, которым, по данным СМИ, недовольно руководство клуба, сообщает As.

Источник: AFP 2018

По данным издания, Вальверде в настоящее время размышляет о том, стоит ли оставаться в должности. В материале говорится, что перед финалом Кубка Испании с «Севильей» появилась информация, что специалист может лишиться своего поста, если команда не завоюет трофей. Кроме того, руководители «сине-гранатовых» разочарованы тем, что команда не смогла выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

Вместе с тем игроки полностью на стороне тренера и не хотят его отставки, говорится в статье. Некоторые опытные футболисты в личном разговоре с Вальверде поддержали его.

Вальверде, ранее работавший с «Атлетиком» из Бильбао, возглавил «Барселону» в мае прошлого года. Команда выиграла Кубок Испании, лидирует в чемпионате, но уступила «Роме» в четвертьфинале Лиги чемпионов, проиграв ответный матч со счетом 0:3.

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