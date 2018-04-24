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16:40 (мск), источник: Vesti.kz

Букмекеры оценили шансы Андрея Аршавина попасть в состав сборной России на ЧМ-2018

Российский футболист играет за «Кайрат» с 2016 года.

Букмекерская компания Tennisi.kz создала специальную линию на чемпионат мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России, под названием «Кто из игроков попадет в заявку сборной России для участия в ЧМ-2018», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, в линии присутствует полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин. Коэффициент на то, что футболист «Кайрата» будет вызван в сборную России на домашний ЧМ, равен 30. А вот коэффициента на то, что Аршавин не попадет в заявку, нет. То есть букмекеры считают, что шансы футболиста настолько малы, что даже нет смысла выставлять коэффициент.

Ознакомиться с полным списком футболистов и сделать ставку на эту линию можно здесь.

Напомним, что сборная России сыграет в группе А с командами Уругвая, Египта и Саудовской Аравии. Первый матч сборная России сыграет с командой Саудовской Аравии 14 июня. Матч открытия состоится в 21:00 по времени Астаны.

Аршавин играет за «Кайрат» с 2016 года. Его контракт с алматинским клубом рассчитан до конца текущего сезона. Российский футболист провел шесть матчей за «Кайрат» в КПЛ-2018, забив три мяча и отдав четыре ассиста.

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