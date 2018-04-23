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00:09 (мск), источник: Советский спорт

«Эвертон» обыграл «Ньюкасл» благодаря голу Уолкотта

Футболисты «Эвертона» обыграли «Ньюкасл» в матче 35-го тура чемпионата Англии.

Источник: Reuters

Единственный гол на 51-й минуте забил полузащитник «Эвертона» Тео Уолкотт.

Команда из Ливерпуля поднялась на восьмую строчку турнирной таблицы АПЛ, «Ньюкасл» идет на десятом месте.

Эвертон 1:0
Первый тайм: 0:0
Ньюкасл Юнайтед
23.04.2018, 22:00 основной раунд: 35-й тур Goodison Park
Главные тренеры
Сэм Эллардайс Рафаэль Бенитес
Голы
51′ Тео Уолкотт 11
Составы
Джордан Пикфорд 1
Лейтон Бэйнс 3
75′ Майкл Кин 4
Фил Ягелка 6
Шеймус Коулман 23
90+1′ Идрисса Гуйе 17
Уэйн Руни 10
Тео Уолкотт 11
52′ Морган Шнейдерлен 2
Том Дэйвис 26
59′ Янник Боласье 7
Доминик Калверт-Льюин 29
85′ Тосун Дженк 14
Умар Ньясс 19
12 Мартин Дубравка
3 Пол Дамметт
6 Джамал Ласкеллес
15 Кенеди 90+1′
20 Флориан Лежен
22 ДеАндре Йедлин
10 Мохамед Диаме
17 Айосе Перес
8 Джонджо Шелви 83′
23 Микель Мерино
11 Мэтт Ритчи 79′
7 Джейкоб Мерфи
13 Ислам Слимани 63′
9 Дуайт Гэйл
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 9
1 Удары в створ 2
4 Угловые 6
10 Фолы 11
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Роберт Мэдли (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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