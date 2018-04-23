Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
«Эвертон» обыграл «Ньюкасл» благодаря голу Уолкотта
Футболисты «Эвертона» обыграли «Ньюкасл» в матче 35-го тура чемпионата Англии.
Футболисты «Эвертона» обыграли «Ньюкасл» в матче 35-го тура чемпионата Англии.
Единственный гол на 51-й минуте забил полузащитник «Эвертона» Тео Уолкотт.
Команда из Ливерпуля поднялась на восьмую строчку турнирной таблицы АПЛ, «Ньюкасл» идет на десятом месте.
|Эвертон
|
1:0
Первый тайм: 0:0
|Ньюкасл Юнайтед
|Сэм Эллардайс
|Рафаэль Бенитес
|
|
|
|
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|9
|1
|Удары в створ
|2
|4
|Угловые
|6
|10
|Фолы
|11
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Роберт Мэдли (Англия)