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23 апреля, источник: БЕЛТА

Футболисты БАТЭ одержали четвертую победу в чемпионате Беларуси

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, одержав четвертую победу подряд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Свою очередную викторию подопечные Олега Дулуба добыли в гостях у «Витебска», благодаря голу Михаила Гордейчука, который отличился на 28-й минуте игры — 1:0.

Результаты остальных матчей:

«Луч» (Минск) — «Слуцк» — 0:3, «Динамо» (Минск) — «Гомель» — 2:1, «Торпедо» (Минск) — «Неман» — 0:1, «Ислочь» — «Городея» — 0:0, «Торпедо-БелАЗ» — «Минск» — 2:1, «Днепр» (Могилев) — «Шахтер» (Солигорск) — 1:1, «Динамо» (Брест) — «Смолевичи» — 2:2.

Положение в группе лидеров после 4-х туров: БАТЭ — 12 очков, «Динамо» (Минск) — 10, «Слуцк» — 8, «Днепр» — 8, «Витебск» — 7, «Торпедо-БелАЗ» — 7.

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