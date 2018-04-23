Футболисты БАТЭ одержали четвертую победу в чемпионате Беларуси
23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, одержав четвертую победу подряд, сообщает корреспондент БЕЛТА.
23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, одержав четвертую победу подряд, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Свою очередную викторию подопечные Олега Дулуба добыли в гостях у «Витебска», благодаря голу Михаила Гордейчука, который отличился на 28-й минуте игры — 1:0.
Результаты остальных матчей:
«Луч» (Минск) — «Слуцк» — 0:3, «Динамо» (Минск) — «Гомель» — 2:1, «Торпедо» (Минск) — «Неман» — 0:1, «Ислочь» — «Городея» — 0:0, «Торпедо-БелАЗ» — «Минск» — 2:1, «Днепр» (Могилев) — «Шахтер» (Солигорск) — 1:1, «Динамо» (Брест) — «Смолевичи» — 2:2.
Положение в группе лидеров после 4-х туров: БАТЭ — 12 очков, «Динамо» (Минск) — 10, «Слуцк» — 8, «Днепр» — 8, «Витебск» — 7, «Торпедо-БелАЗ» — 7.