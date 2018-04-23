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23 апреля, источник: Спорт-Экспресс

«Фенербахче» с Нойштедтером разгромил «Антальяспор». Чемпионат Турции ждет безумная концовка

«Фенербахче» разгромил «Антальяспор» в матче 30-го тура чемпионата Турции.

В центре обороны стамбульцев 90 минут провели игрок сборной России Роман Нойштедтер и бывший защитник «Зенита» Мартин Шкртел. Также во встрече приняли участие экс-игрок «Зенита» Жулиану и экс-капитан «Динамо» Матье Вальбуэна. Оба они забили по мячу.

За «Антальяспор» полный матч отыграли бывшие футболисты «Локомотива» Майкон и Шарлес.

В турецкой суперлиге за четыре тура до конца сезона на чемпионство претендуют сразу четыре команды, причем все представляют Стамбул. Лидер таблицы «Галатасарай» имеет в активе 63 очка. По 62 очка у «Бешикташа» и «Истанбул ББ». У «Фенербахче» 60 очков. Примечательно, что в составе трех лидеров чемпионата есть бывшие футболисты российских клубов. Помимо группы игроков у «Фенербахче», это футболисты «Бешикташа» Джанер Эркин и Вагнер Лав (оба — экс-ЦСКА), а также защитник «Истанбул ББ» Александр Епуряну (экс-«Москва», «Динамо», «Крылья Советов», «Анжи»).

Чемпионат Турции

Суперлига

30-й тур

«Фенербахче» — «Антальяспор» — 4:1 (2:1).

Голы: Шаэшуэ, 14 (1:0). Сольдадо, 20 (2:0). Дукара, 36 (2:1). Жулиану, 62 (3:1). Вальбуэна, 90 (4:1).

Соперники лидеров чемпионата в оставшихся турах

«Галатасарай»: «Бешикташ» (д), «Акхисар» (г), «Малатьяспор» (д), «Гезтепе» (г).

«Бешикташ»: «Галатасарай» (г), «Кайсериспор» (д), «Османлыспор» (г), «Сивасспор» (д).

«Истанбул ББ»: «Османлыспор» (г), «Сивасспор» (д), «Антальяспор» (г), «Касымпаша» (д).

«Фенербахче»: «Касымпаша» (г), «Бурсаспор» (д), «Карабюкспор» (г), «Коньяспор» (д).

Фенербахче
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