«Фенербахче» с Нойштедтером разгромил «Антальяспор». Чемпионат Турции ждет безумная концовка

В центре обороны стамбульцев 90 минут провели игрок сборной России Роман Нойштедтер и бывший защитник «Зенита» Мартин Шкртел. Также во встрече приняли участие экс-игрок «Зенита» Жулиану и экс-капитан «Динамо» Матье Вальбуэна. Оба они забили по мячу.

В турецкой суперлиге за четыре тура до конца сезона на чемпионство претендуют сразу четыре команды, причем все представляют Стамбул. Лидер таблицы «Галатасарай» имеет в активе 63 очка. По 62 очка у «Бешикташа» и «Истанбул ББ». У «Фенербахче» 60 очков. Примечательно, что в составе трех лидеров чемпионата есть бывшие футболисты российских клубов. Помимо группы игроков у «Фенербахче», это футболисты «Бешикташа» Джанер Эркин и Вагнер Лав (оба — экс-ЦСКА), а также защитник «Истанбул ББ» Александр Епуряну (экс-«Москва», «Динамо», «Крылья Советов», «Анжи»).