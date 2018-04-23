«Фенербахче» с Нойштедтером разгромил «Антальяспор». Чемпионат Турции ждет безумная концовка
«Фенербахче» разгромил «Антальяспор» в матче 30-го тура чемпионата Турции.
«Фенербахче» разгромил «Антальяспор» в матче 30-го тура чемпионата Турции.
В центре обороны стамбульцев 90 минут провели игрок сборной России Роман Нойштедтер и бывший защитник «Зенита» Мартин Шкртел. Также во встрече приняли участие
За «Антальяспор» полный матч отыграли бывшие футболисты «Локомотива» Майкон и Шарлес.
В турецкой суперлиге за четыре тура до конца сезона на чемпионство претендуют сразу четыре команды, причем все представляют Стамбул. Лидер таблицы «Галатасарай» имеет в активе 63 очка. По 62 очка у «Бешикташа» и «Истанбул ББ». У «Фенербахче» 60 очков. Примечательно, что в составе трех лидеров чемпионата есть бывшие футболисты российских клубов. Помимо группы игроков у «Фенербахче», это футболисты «Бешикташа» Джанер Эркин и Вагнер Лав (оба — экс-ЦСКА), а также защитник «Истанбул ББ» Александр Епуряну (экс-«Москва», «Динамо», «Крылья Советов», «Анжи»).
Чемпионат Турции
Суперлига
30-й тур
«Фенербахче» — «Антальяспор» — 4:1 (2:1).
Голы: Шаэшуэ, 14 (1:0). Сольдадо, 20 (2:0). Дукара, 36 (2:1). Жулиану, 62 (3:1). Вальбуэна, 90 (4:1).
Соперники лидеров чемпионата в оставшихся турах
«Галатасарай»: «Бешикташ» (д), «Акхисар» (г), «Малатьяспор» (д), «Гезтепе» (г).
«Бешикташ»: «Галатасарай» (г), «Кайсериспор» (д), «Османлыспор» (г), «Сивасспор» (д).
«Истанбул ББ»: «Османлыспор» (г), «Сивасспор» (д), «Антальяспор» (г), «Касымпаша» (д).
«Фенербахче»: «Касымпаша» (г), «Бурсаспор» (д), «Карабюкспор» (г), «Коньяспор» (д).