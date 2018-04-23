Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей
Что будет, если «закончились права»
Купите это немедленно: 10 жемчужин детского гардероба
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Дочь Юэна МакГрегора обнажилась для Playboy
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эвертон0
Ньюкасл Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетик1
Леванте0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Дженоа1
Верона0
Футбол. Премьер-лига
19:30
Спартак М1
Ахмат3
Футбол. Зарубежный
22.04
Бордо0
ПСЖ1
Футбол. Еврокубки
24.04
Ливерпуль
Рома
Все события
МО Латвии не дождался стрельб ракет РФ и требует объяснений
Изменившийся Григорий Лепс удивил внешним видом
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Роналду попросил суд о доступе к делу Месси
Вход на финал Кубка России по футболу будет бесплатным
Ольга Бузова открывает именной ресторан в Москве
Ирина Шейк намекнула, что вышла замуж за Брэдли Купера
Ученые раскрыли секрет крутизны
Я все время чувствую усталость: что со мной не так?
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
11«МЮ» в финале Кубка, сенсация в Милане и другие события выходных
16Все команды-участницы чемпионата мира в Дании
21:39 (мск), источник: ТАСС

Апелляционный комитет Федерации футбола Греции оставил в силе санкции в отношении ПАОКа

ТАСС, 23 апреля. Апелляционный комитет Федерации футбола Греции оставил в силе санкции в отношении клуба ПАОК. Об этом сообщает портал AS.

Матч 25-го тура чемпионата Греции по футболу ПАОК — АЕК прошел 11 марта в Салониках и был прерван из-за беспорядков.

Президент ПАОКа Иван Саввиди вышел на поле после того, как рефери встречи отменил гол его клуба из-за офсайда. По словам очевидцев, Саввиди угрожал судье и требовал засчитать гол. На фотографиях, распространенных СМИ, видно, что на ремне у президента ПАОКа была кобура с предметом, похожим на пистолет, игроки АЕКа отказались доигрывать матч из-за угрозы своей безопасности. Позднее стало известно, что арбитр принял решение засчитать гол.

В результате разбирательств Федерации футбола Греции постановила засчитать техническое поражение ПАОКу в том матче со счетом 0:3. Кроме того, команда была лишена трех очков в чемпионате страны в текущем сезоне и будет лишена двух очков в следующем сезоне, а Саввиди получил трехлетний запрет на посещение футбольных матчей.

ПАОК подал апелляцию в специальный комитет, который в понедельник отклонил запрос клуба. В результате этого решения чемпионом Греции по футболу досрочно стал АЕК, который за два тура до конца имеет в своем активе 66 очков и опережает идущего вторым ПАОК на восемь баллов.

АЕК впервые за 24 года одержал победу в турнире. Последний раз клуб выигрывал чемпионат страны в сезоне-1993/94. С тех пор победителями соревнований становились два клуба — «Панатинаикос» (4 раза) и «Олимпиакос» (19 раз).

ПАОК
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Фетисов: в штабе стояли ящики с водкой... Так люди готовились к Играм
Весь матч болельщики оскорбляли спортсменку
Роналду попросил суд о доступе к делу Месси
Вход на финал Кубка России по футболу будет бесплатным
Самый слабый «Спартак» при Каррере. Москвичи проиграли «Ахмату»
Агент Задорова: Никита хочет выступать за сборную России
Источник: Пять клубов НХЛ заинтересованы в Вячеславе Войнове
Артем Дзюба — о Черчесове, «Зените» и чемпионской гонке
Салах признан футболистом года в Англии по версии PFA
Новости
Авто
Skoda рассекретила свой новый дешёвый кроссовер: 5 фактов Встречайте: вслед за моделями Kodiaq и Karoq линейку «Шкод» пополнил паркетник под названием Kamiq
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Кино
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры Актер снялся более чем в 50 фильмах, но сейчас намерен сменить род деятельности
Недвижимость
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Россияне могут начать строить жилье в Сирии
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Леди
Кто из звезд сохранил хорошие отношения после расставания Некоторые звезды разошлись, но это не стало причиной для прекращения дружеского общения. Как им это удается, и кто эти счастливчики – узнаем прямо сейчас.
Дети
Кейт Миддлтон стала мамой в третий раз Новость сообщил Twitter-аккаунт Кенсингтонского дворца.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь