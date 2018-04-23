Апелляционный комитет Федерации футбола Греции оставил в силе санкции в отношении ПАОКа

Матч 25-го тура чемпионата Греции по футболу ПАОК — АЕК прошел 11 марта в Салониках и был прерван из-за беспорядков.

Президент ПАОКа Иван Саввиди вышел на поле после того, как рефери встречи отменил гол его клуба из-за офсайда. По словам очевидцев, Саввиди угрожал судье и требовал засчитать гол. На фотографиях, распространенных СМИ, видно, что на ремне у президента ПАОКа была кобура с предметом, похожим на пистолет, игроки АЕКа отказались доигрывать матч из-за угрозы своей безопасности. Позднее стало известно, что арбитр принял решение засчитать гол.

В результате разбирательств Федерации футбола Греции постановила засчитать техническое поражение ПАОКу в том матче со счетом 0:3. Кроме того, команда была лишена трех очков в чемпионате страны в текущем сезоне и будет лишена двух очков в следующем сезоне, а Саввиди получил трехлетний запрет на посещение футбольных матчей.

ПАОК подал апелляцию в специальный комитет, который в понедельник отклонил запрос клуба. В результате этого решения чемпионом Греции по футболу досрочно стал АЕК, который за два тура до конца имеет в своем активе 66 очков и опережает идущего вторым ПАОК на восемь баллов.