Дани Алвес: Готов вернуться в «Барселону» завтра, если меня позовут

«Барселона» — мой дом. Невозможно взять и сказать, что я больше туда не вернусь. Готов приехать завтра, если меня позовут. Я бы солгал, если бы сказал, что не буду болеть за «Барселону», когда уйду. Мне было больно покидать команду, потому что я считаю, что внёс большой вклад в создание великой истории «Барселоны» с результатами, о которых клуб, возможно, и не помышлял.