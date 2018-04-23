Дани Алвес: Готов вернуться в «Барселону» завтра, если меня позовут
Защитник «Пари Сен-Жермен» Даниэль Алвес не исключил возможности своего возвращения в «Барселону».
Защитник «Пари Сен-Жермен» Даниэль Алвес не исключил возможности своего возвращения в «Барселону».
«Барселона» — мой дом. Невозможно взять и сказать, что я больше туда не вернусь. Готов приехать завтра, если меня позовут. Я бы солгал, если бы сказал, что не буду болеть за «Барселону», когда уйду. Мне было больно покидать команду, потому что я считаю, что внёс большой вклад в создание великой истории «Барселоны» с результатами, о которых клуб, возможно, и не помышлял.
Я ушёл из команды, с которой выиграл 23 титула за 8 лет. Я принёс хорошие рельтаты, а они распрощались со мной без уважения. Я был настолько обижен, что, когда они предложили устроить проводы, отказался.