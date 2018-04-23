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Наставник «Кайрата» доволен стартом команды в КПЛ-2018
Главный тренер алматинского «Кайрата» Карлос Алос Феррер прокомментировал победу над «Кайсаром» (4:1) в матче шестого тура казахстанской
Главный тренер алматинского «Кайрата» Карлос Алос Феррер прокомментировал победу над «Кайсаром» (4:1) в матче шестого тура казахстанской
«+3! Так горжусь началом этого сезона!» — подписал испанский наставник видео, опубликованное в Instagram.
«Кайрат» дома уверенно обыграл кызылординский «Кайсар» — 4:1. У победителей голами отметились Исаэль (39-я минута), Андрей Аршавин (64-я), Чума Анене (76-я) и Станислав Лунин (90-я). У гостей на 37-й минуте забил Матиас Курьор.
Напомним, «Кайрат» под руководством Алоса Феррера выдал лучший старт в истории. После шести туров алматинцы с 14 очками идут на втором месте в турнирной таблице чемпионата Казахстана. Лидирует «Астана» — 16 очков.