Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Сын Дмитрия Харатьяна вырос его копией
Захватившим администрацию президента РФ решили выплатить €300 тыс
Ефремов, Даль, Тышков: три главные истории любви Нины Дорошиной
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Спартак М0
Ахмат3
Футбол. Зарубежный
21:45
Дженоа
Верона
Футбол. Зарубежный
22:00
Эвертон
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Леванте
Футбол. Зарубежный
22.04
Ювентус0
Наполи1
Футбол. Зарубежный
22.04
Бордо0
ПСЖ1
Все события
12-летний мальчик поссорился с мамой и улетел на Бали
Купите это немедленно: 10 жемчужин детского гардероба
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Роналду попросил суд о доступе к делу Месси
Вход на финал Кубка России по футболу будет бесплатным
7 образов с белой футболкой, которые нужно повторить
Ефремов, Даль, Тышков: три главные истории любви Нины Дорошиной
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
11«Барселона» разгромила «Севилью» в финале Кубка Испании
15ЦСКА взлетел до Лиги чемпионов
20:23 (мск), источник: Sports.kz

Наставник «Кайрата» доволен стартом команды в КПЛ-2018

Главный тренер алматинского «Кайрата» Карлос Алос Феррер прокомментировал победу над «Кайсаром» (4:1) в матче шестого тура казахстанской Премьер-Лиги, сообщает Sports.kz.

«+3! Так горжусь началом этого сезона!» — подписал испанский наставник видео, опубликованное в Instagram.

«Кайрат» дома уверенно обыграл кызылординский «Кайсар» — 4:1. У победителей голами отметились Исаэль (39-я минута), Андрей Аршавин (64-я), Чума Анене (76-я) и Станислав Лунин (90-я). У гостей на 37-й минуте забил Матиас Курьор.

Напомним, «Кайрат» под руководством Алоса Феррера выдал лучший старт в истории. После шести туров алматинцы с 14 очками идут на втором месте в турнирной таблице чемпионата Казахстана. Лидирует «Астана» — 16 очков.

Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
«Еще раньше». Сделано неожиданное открытие по допингу «Канело» перед рематчем с Головкиным
Роналду попросил суд о доступе к делу Месси
Вход на финал Кубка России по футболу будет бесплатным
Гол Ван Перси, финал «МЮ» и протест Гвардиолы: итоги уик-энда
Агент Задорова: Никита хочет выступать за сборную России
Источник: Пять клубов НХЛ заинтересованы в Вячеславе Войнове
Артем Дзюба — о Черчесове, «Зените» и чемпионской гонке
«Спартак» — «Ахмат». Стартовые составы
Спорт-Экспресс
Авто
Skoda рассекретила свой новый дешёвый кроссовер: 5 фактов Встречайте: вслед за моделями Kodiaq и Karoq линейку «Шкод» пополнил паркетник под названием Kamiq
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Кино
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры Актер снялся более чем в 50 фильмах, но сейчас намерен сменить род деятельности
Недвижимость
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Леди
Кто из звезд сохранил хорошие отношения после расставания Некоторые звезды разошлись, но это не стало причиной для прекращения дружеского общения. Как им это удается, и кто эти счастливчики – узнаем прямо сейчас.
Дети
Кейт Миддлтон стала мамой в третий раз Новость сообщил Twitter-аккаунт Кенсингтонского дворца.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь