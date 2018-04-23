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«Иртыш» дал последний шанс экс-помощнику Рафаэля Бенитеса
Павлодарский футбольный клуб «Иртыш» принял решение по главному тренеру команды Херарду Нусу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Павлодарский футбольный клуб «Иртыш» принял решение по главному тренеру команды Херарду Нусу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По данным источника, приближенного к ситуации, руководство «Иртыша» предоставило последний шанс испанскому специалисту. У Нуса есть возможность доказать свою состоятельность в матче против алматинского «Кайрата», который состоится 28 апреля.
После шести туров в активе павлодарцев лишь семь очков и восьмое место в турнирной таблице КПЛ. В последнем туре команда Нуса уступила в добавленное время «Жетысу» — 1:2.
Свою карьеру Херард Нус начинал в качестве одного из помощников Рафаэля Бенитеса в английском «Ливерпуле». «Иртыш» — лишь второй самостоятельный опыт работы для молодого тренера.