«Иртыш» дал последний шанс экс-помощнику Рафаэля Бенитеса

По данным источника, приближенного к ситуации, руководство «Иртыша» предоставило последний шанс испанскому специалисту. У Нуса есть возможность доказать свою состоятельность в матче против алматинского «Кайрата», который состоится 28 апреля.

После шести туров в активе павлодарцев лишь семь очков и восьмое место в турнирной таблице КПЛ. В последнем туре команда Нуса уступила в добавленное время «Жетысу» — 1:2.