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18:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Иртыш» дал последний шанс экс-помощнику Рафаэля Бенитеса

Павлодарский футбольный клуб «Иртыш» принял решение по главному тренеру команды Херарду Нусу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным источника, приближенного к ситуации, руководство «Иртыша» предоставило последний шанс испанскому специалисту. У Нуса есть возможность доказать свою состоятельность в матче против алматинского «Кайрата», который состоится 28 апреля.

После шести туров в активе павлодарцев лишь семь очков и восьмое место в турнирной таблице КПЛ. В последнем туре команда Нуса уступила в добавленное время «Жетысу» — 1:2.

Свою карьеру Херард Нус начинал в качестве одного из помощников Рафаэля Бенитеса в английском «Ливерпуле». «Иртыш» — лишь второй самостоятельный опыт работы для молодого тренера.

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