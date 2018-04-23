«Редкое явление». Какой клуб КПЛ снова тащат новички
Новички «Тобола» не перестают удивлять. В шестом туре подряд за костанайскую команду неизменно забивают футболисты, подписанные в период межсезонья, передает корреспондент Vesti.kz.
Новички «Тобола» не перестают удивлять. В шестом туре подряд за костанайскую команду неизменно забивают футболисты, подписанные в период межсезонья, передает корреспондент Vesti.kz.
В шести турах «Тобол» забил восемь мячей, все они на счету новичков — Бауыржана Турысбека, Таната Нусербаева (два мяча), Максима Федина, Антона Шиндера (три мяча), Джабы Канкавы. При этом костанайцы занимают третье место в турнирной таблице, имея в пассиве всего одно поражение. В последнем матче они на своем поле сыграли вничью с «Акжайыком» (1:1).
Отметим, костанайский клуб зимой принял казахстанский специалист Владимир Никитенко. Также его состав пополнили более десяти футболистов. С трансферной политикой команды можно ознакомиться в нашей «Таблице переходов».
В то же время «Кайсар» остается единственным в
Более подробно о шестом туре чемпионата Казахстана по футболу можно прочитать здесь. Турнирная таблица приведена по этой ссылке.
Матчи седьмого тура пройдут в два дня. 28 апреля встретятся «Атырау» — «Жетысу», «Акжайык» — «Шахтер», «Кайсар» — «Ордабасы», «Иртыш» — «Кайрат». 29-го числа сыграют «Актобе» — «Кызыл-Жар СК», «Астана» — «Тобол».