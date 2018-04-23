«Редкое явление». Какой клуб КПЛ снова тащат новички

В шести турах «Тобол» забил восемь мячей, все они на счету новичков — Бауыржана Турысбека, Таната Нусербаева (два мяча), Максима Федина, Антона Шиндера (три мяча), Джабы Канкавы. При этом костанайцы занимают третье место в турнирной таблице, имея в пассиве всего одно поражение. В последнем матче они на своем поле сыграли вничью с «Акжайыком» (1:1).

Отметим, костанайский клуб зимой принял казахстанский специалист Владимир Никитенко. Также его состав пополнили более десяти футболистов. С трансферной политикой команды можно ознакомиться в нашей «Таблице переходов».

В то же время «Кайсар» остается единственным в премьер-лиге участником, за который пока не забивали новички. Кызылординцы после шести туров занимают последнее, 12-е место. На их счету всего два гола, в обоих случаях отличился Матиас Курьор.

Более подробно о шестом туре чемпионата Казахстана по футболу можно прочитать здесь. Турнирная таблица приведена по этой ссылке.