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17:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У «Ромы» появился титульный спонсор

«Рома» подписала спонсорский контракт с авиакомпанией Qatar Airways, сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение рассчитано до 2021 года. Катарцы стали седьмым титульным спонсором римлян за 90-летнюю историю клуба. В текущем сезона «Рома» играет без логотипа на футболках.

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