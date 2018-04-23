Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
У «Ромы» появился титульный спонсор
«Рома» подписала спонсорский контракт с авиакомпанией Qatar Airways, сообщает официальный сайт клуба.
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«Рома» подписала спонсорский контракт с авиакомпанией Qatar Airways, сообщает официальный сайт клуба.
Соглашение рассчитано до 2021 года. Катарцы стали седьмым титульным спонсором римлян за 90-летнюю историю клуба. В текущем сезона «Рома» играет без логотипа на футболках.