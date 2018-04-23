Нзонзи извинился за поход на дискотеку после разгрома от «Барселоны»

«Хочу извиниться перед болельщиками “Севильи”. Я сделал ошибку, отправившись в клуб после игры. Поражение в финале всеми воспринимается тяжело — нами, игроками тоже. Мы недовольны своей игрой, но иногда такие матчи случаются.



Надеюсь, болельщики понимают, что психологически для нас это тяжело: мы играем через два дня на третий. Что касается меня, то я живу один, обычно я остаюсь наедине сам с собой дома. Мне привычно тренироваться, а потом восстанавливаться дома. Обычно я еду домой, но вчера ко мне приехали моя семья и мои друзья, поэтому мы выбрались куда-то после матча, для меня это была возможность встретиться с ними.



Главное в жизни — это здоровье, но суббота стала плохим днем для нас всех. Мы должны помнить, что выход в финал — это уже достижение. Нам надо продолжать много работать до конца сезона. Я буду усердно тренироваться — как обычно и делаю.



Надеюсь, люди понимают, что у нас тоже есть жизнь, что трудно все время думать только о футболе. Я признаю, что сделал ошибку, поэтому извиняюсь перед болельщиками», — рассказал 29-летний Нзонзи.