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16:57 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Нзонзи извинился за поход на дискотеку после разгрома от «Барселоны»

Полузащитник «Севильи» попросил прощения у болельщиков команды за то, что пошел веселиться в ночной клуб в Мадриде после поражения от «Барселоны» (0:5) в финале Кубка Испании.

Источник: AFP 2018

«Хочу извиниться перед болельщиками “Севильи”. Я сделал ошибку, отправившись в клуб после игры. Поражение в финале всеми воспринимается тяжело — нами, игроками тоже. Мы недовольны своей игрой, но иногда такие матчи случаются.

Надеюсь, болельщики понимают, что психологически для нас это тяжело: мы играем через два дня на третий. Что касается меня, то я живу один, обычно я остаюсь наедине сам с собой дома. Мне привычно тренироваться, а потом восстанавливаться дома. Обычно я еду домой, но вчера ко мне приехали моя семья и мои друзья, поэтому мы выбрались куда-то после матча, для меня это была возможность встретиться с ними.

Главное в жизни — это здоровье, но суббота стала плохим днем для нас всех. Мы должны помнить, что выход в финал — это уже достижение. Нам надо продолжать много работать до конца сезона. Я буду усердно тренироваться — как обычно и делаю.

Надеюсь, люди понимают, что у нас тоже есть жизнь, что трудно все время думать только о футболе. Я признаю, что сделал ошибку, поэтому извиняюсь перед болельщиками», — рассказал 29-летний Нзонзи.

Во время загрузки произошла ошибка.
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