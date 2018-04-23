Ляказетт позвал на игру с «Вест Хэмом» болельщика, который сделал тату с ним на ягодице

Фан «канониров» попал на «Эмирейтс» по приглашению форварда Александра Ляказетта. Француз таким образом поощрил его за то, что тот набил татуировку с его изображением на ягодице.



Сам Ляказетт сделал дубль в матче с «Вест Хэмом» (4:1). На счету француза в этом сезоне 13 голов в 30 матчах в АПЛ.