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Ляказетт позвал на игру с «Вест Хэмом» болельщика, который сделал тату с ним на ягодице
Матч «Арсенал» — «Вест Хэм» посетил необычный болельщик.
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Матч «Арсенал» — «Вест Хэм» посетил необычный болельщик.
Фан «канониров» попал на «Эмирейтс» по приглашению форварда Александра Ляказетта. Француз таким образом поощрил его за то, что тот набил татуировку с его изображением на ягодице.
Сам Ляказетт сделал дубль в матче с «Вест Хэмом» (4:1). На счету француза в этом сезоне 13 голов в 30 матчах в АПЛ.