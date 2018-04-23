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14:56 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

10 тысяч болельщиков «Наполи» встретили команду после победы над «Ювентусом»

Неаполитанские тиффози громко отметили победу своей команды над лидером серии А в Турине.

Источник: Reuters

Гол Калиду Кулибали на 90-й минуте принес «Наполи» три очка и вернул команду в чемпионскую гонку — от «Юве» за 4 тура до финиша чемпионата их отделяет лишь одно очко.

После возвращения в Неаполь игроки «Наполи» час не могли покинуть аэропорт Каподикино — там их поджидали многочисленные болельщики. Позже фаны остановили автобус с командой и в самом городе и показали, как они рады победе над «Юве».

В этом сезоне «Наполи» может выиграть чемпионский титул впервые с 1990 года.

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