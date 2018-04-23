Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актер из «Гарри Поттера» скончался на 50-м году жизни
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Сын Дмитрия Харатьяна вырос его копией
"Ошибся страной": в МИД РФ резко ответили послу США
Цвета герцогини: о чем говорит палитра нарядов Кейт Миддлтон
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Спартак М
Ахмат
Футбол. Зарубежный
21:45
Дженоа
Верона
Футбол. Зарубежный
22:00
Эвертон
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Леванте
Футбол. Зарубежный
22.04
Ювентус0
Наполи1
Футбол. Зарубежный
22.04
Бордо0
ПСЖ1
Все события
В Тартусе в дымовой завесе разгружаются суда из Новороссийска
Монголия обратилась к России за помощью
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Гол Ван Перси, финал «МЮ» и протест Гвардиолы: итоги уик-энда
Задоров вызван в сборную России для подготовки к чемпионату мира
Безрукова и Барановская зажгли на «белой» вечеринке в Москве
Дочь певицы Славы показала пикантную татуировку
Ученые раскрыли секрет крутизны
Я все время чувствую усталость: что со мной не так?
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
18«Спартак» проиграл на открытии. Кадры матча на арене ЧМ
16Все команды-участницы чемпионата мира в Дании
15:08 (мск), источник: Р-Спорт

Месси назван самым высокооплачиваемым футболистом мира

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси назван самым высокооплачиваемым футболистом в мире, сообщает L’Equipe со ссылкой на France Football.

Источник: Reuters

За нынешний сезон Месси заработает 126 миллионов евро: в эту сумму входят зарплата, премии и доходы от рекламы. На втором месте в рейтинге расположился нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду — 94 миллиона евро. Третьим стал форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар — 81,5 миллиона.

Самым высокооплачиваемым тренером мира назван португалец Жозе Моуринью из «Манчестер Юнайтед», который заработает 26 миллионов евро. Вторым идет главный тренер сборной Китая итальянец Марчело Липпи — 23 миллиона. Третье место занял аргентинец Диего Симеоне из мадридского «Атлетико» — 22 миллиона. Четвертым стал главный тренер мадридского «Реала» француз Зинедин Зидан — 21 миллиона.

Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Ольга Бузова провела вечер с Александром Радуловым в одном из ресторанов Москвы
Экс-подружка бойца UFC порнозвезда Кристи Мак и ее откровенные фото
«Спартак»: после провала
Муса — Мусаев — 2:1. Как ЦСКА обыграл «Краснодар»
Гол Ван Перси, финал «МЮ» и протест Гвардиолы: итоги уик-энда
Задоров вызван в сборную России для подготовки к чемпионату мира
Неистовая серия. «Питтсбург» без Малкина добил «Филадельфию»
Король единоборств. Как Дзюба сыграл против «Зенита»
Салах признан футболистом года в Англии по версии PFA
Спорт-Экспресс
Авто
Skoda рассекретила свой новый дешёвый кроссовер: 5 фактов Встречайте: вслед за моделями Kodiaq и Karoq линейку «Шкод» пополнил паркетник под названием Kamiq
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Кино
Михалков и Безрукова представили фильм с Нагиевым Драма Сарика Андреасяна, основанная на реальных событиях, открыла российские программы Московского международного фестиваля
Недвижимость
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Леди
Кто из звезд сохранил хорошие отношения после расставания Некоторые звезды разошлись, но это не стало причиной для прекращения дружеского общения. Как им это удается, и кто эти счастливчики – узнаем прямо сейчас.
Дети
Кейт Миддлтон стала мамой в третий раз Новость сообщил Twitter-аккаунт Кенсингтонского дворца.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь