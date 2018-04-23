Месси назван самым высокооплачиваемым футболистом мира
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси назван самым высокооплачиваемым футболистом в мире, сообщает L’Equipe со ссылкой на France Football.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси назван самым высокооплачиваемым футболистом в мире, сообщает L’Equipe со ссылкой на France Football.
За нынешний сезон Месси заработает 126 миллионов евро: в эту сумму входят зарплата, премии и доходы от рекламы. На втором месте в рейтинге расположился нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду — 94 миллиона евро. Третьим стал форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар — 81,5 миллиона.
Самым высокооплачиваемым тренером мира назван португалец Жозе Моуринью из «Манчестер Юнайтед», который заработает 26 миллионов евро. Вторым идет главный тренер сборной Китая итальянец Марчело Липпи — 23 миллиона. Третье место занял аргентинец Диего Симеоне из мадридского «Атлетико» — 22 миллиона. Четвертым стал главный тренер мадридского «Реала» француз Зинедин Зидан — 21 миллиона.