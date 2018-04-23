Месси назван самым высокооплачиваемым футболистом мира

За нынешний сезон Месси заработает 126 миллионов евро: в эту сумму входят зарплата, премии и доходы от рекламы. На втором месте в рейтинге расположился нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду — 94 миллиона евро. Третьим стал форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар — 81,5 миллиона.