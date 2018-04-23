В новых футболках «Коринтианс» логотип спонсора виден только у вспотевших игроков

На новых футболках логотип спонсора Unilever становится виден, только когда игрок вспотел. Причем чем больше футболист потеет, тем лучше видно лого.



Компания Unilever производит стиральные порошки, бытовую химию и другую продукцию.



Акция с использованием необычных футболок «Коринтианс» была рассчитана на один матч. На следующую игру бразильские футболисты вышли в обычных майках.