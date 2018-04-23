Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
В новых футболках «Коринтианс» логотип спонсора виден только у вспотевших игроков
Футболисты «Коринтианс» вышли на первый матч чемпионата Бразилии в необычной форме.
Футболисты «Коринтианс» вышли на первый матч чемпионата Бразилии в необычной форме.
На новых футболках логотип спонсора Unilever становится виден, только когда игрок вспотел. Причем чем больше футболист потеет, тем лучше видно лого.
Компания Unilever производит стиральные порошки, бытовую химию и другую продукцию.
Акция с использованием необычных футболок «Коринтианс» была рассчитана на один матч. На следующую игру бразильские футболисты вышли в обычных майках.