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12:58 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

В новых футболках «Коринтианс» логотип спонсора виден только у вспотевших игроков

Футболисты «Коринтианс» вышли на первый матч чемпионата Бразилии в необычной форме.

На новых футболках логотип спонсора Unilever становится виден, только когда игрок вспотел. Причем чем больше футболист потеет, тем лучше видно лого.

Компания Unilever производит стиральные порошки, бытовую химию и другую продукцию.

Акция с использованием необычных футболок «Коринтианс» была рассчитана на один матч. На следующую игру бразильские футболисты вышли в обычных майках.

Во время загрузки произошла ошибка.
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