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10:12 (мск), источник: Советский спорт

Гол Ван Перси, выход «МЮ» в финал и протест Гвардиолы: итоги уик-энда

Клубный сезон заканчивается, наступила пора решающих матчей.

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Моуринью против Конте в финале

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В Англии определились финалисты кубка — 19 мая на «Уэмбли» пожмут друг другу руки Жозе Моуринью и Антонио Конте. «Юнайтед» выбил из турнира «Тоттенхэм» — свой третий мяч в 2018 году забил Алексис Санчес (это на гол меньше, чем у Павла Погребняка). А «синие» не позволили сбыться мечтам болельщиков «Саутгемптона» — тоже всего третий мяч в году забил Альваро Мората (смотри выше на статистику Погребняка).

«Фейеноорд» — обладатель кубка Нидерландов

Робин Ван Перси выиграл свой второй трофей в составе «Фейеноорда» (первый с 2002 года). В Роттердаме в финале кубка команда Джованни Ван Бронкхорста без проблем разделалась с АЗ 3:0. Ван Перси забил второй гол в матче, после чего под аплодисменты трибун покинул поле.

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Триумфальное возвращение собственных воспитанников стало доброй традицией «Фейеноорда». В прошлом сезоне спустя годы в Роттердам вернулся Дирк Кейт, который взял вместе с клубом чемпионский титул.

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Гвардиола против Салаха

Пеп возмущен решением ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) признать Мохаммеда Салаха игроком года в АПЛ.

И понятно почему. Кевин Де Брейне, по мнению коллег, провел менее яркий сезон, чем египтянин, хотя был душой «Манчестер Сити» и помог клубу за пять туров до конца оформить победу в чемпионате. Тогда как голы Салаха, при всем к нему уважении, позволили «Ливерпулю» забраться в «лигочемпионскую четверку», только и всего.

«Барселона» повторила трюк «Спартака»

«Барселона» стала шестой командой в сезоне, после «Реала», «Бетиса», «Эйбара», «Атлетико» и «Спартака», которой удалось отправить пять голов в ворота несчастной «Севильи». Случилось это в финальном матче кубка Испании. Главным героем встречи стал Андрес Иньеста, поразивший ворота соперника с передачи Лионеля Месси. Высока вероятность, что нынешний сезон последний в карьере легендарного полузащитника.

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Чемпионская интрига в Италии

Впервые с 2009 года «Наполи» обыграл в гостях «Ювентус», возродив тем самым интригу в борьбе за чемпионство. Гол Калиду Кулибали на 90-й минуте сократил отставание неаполитанцев от лидера до 1 очка.

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В ближайшем туре «Юве» отправится в гости к Лучано Спаллетти и его «Интеру», а «Наполи» встретится с «Фиорентиной». Это значит, что шансы вернуть себе первую позицию у команды Маурицио Сарри остаются.

АЕК — чемпион Греции впервые с 1994 года

Афинский клуб прервал гегемонию «Олимпиакоса», выигрывавшего титул 7 лет подряд. Главным творцом успеха АЕКа стал испанский специалист Маноло Хименес, известный по работе с «Севильей».

В решающем матче с «Левадиакосом» победный дубль оформил нападающий столичного клуба Анастасиос Бакасетас. И все же есть одно обстоятельство, способное в итоге отобрать у АЕКа звание лучшего клуба страны. Идущий на втором месте ПАОК подал апелляцию на решение дисциплинарных органов присудить ему техническое поражение в матче с АЕКом.

В той встрече российский предприниматель Иван Саввиди, являющийся владельцем клуба из Салоников, выбежал на поле с пистолетом и угрожал арбитру. Однако подавляющее большинство греческих экспертов склоняются к тому, что апелляция ПАОКа в ближайшее время будет отклонена.

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