Салах признан футболистом года в Англии по версии PFA

Церемония вручения награды состоялась в воскресенье в Лондоне. В борьбе за нее 25-летний египтянин обошел голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа и нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.
«Это большая честь, я чувствую себя замечательно. Я очень упорно работаю, так что счастлив выиграть эту награду», — сказал Салах.
Салах в текущем сезоне провел 46 игр в составе «Ливерпуля» в различных турнирах и забил 41 мяч, в том числе 31 в английской премьер-лиге (египтянин является лучшим бомбардиром этого турнира).
Салах является игроком сборной Египта, которая летом 2018 года выступит на чемпионате мира в России и сыграет в одной группе с командами России, Уругвая и Саудовской Аравии.
Лучшим молодым игроком года по версии PFA признан 22-летний немецкий форвард «Манчестер Сити» Лерой Сане.