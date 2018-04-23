Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Небензя одной фразой поставил на место Хейли в ООН
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Женщина потратила тысячи фунтов на конкурсы красоты для 4-летней дочки
35-летнюю актрису арестовали по обвинению в работорговле
Лариса Долина помолодела на 20 лет
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Спартак М
Ахмат
Футбол. Зарубежный
21:45
Дженоа
Верона
Футбол. Зарубежный
22:00
Эвертон
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Леванте
Футбол. Зарубежный
22.04
Бордо0
ПСЖ1
Футбол. Зарубежный
22.04
Атлетико0
Бетис0
Футбол. Зарубежный
22.04
Ювентус0
Наполи1
Все события
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей
Летучая о «Ревизорро»: «Новые ведущие убили мое шоу»
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
«Локомотив» сыграл вничью и продолжает лидировать в РФПЛ
Задоров вызван в сборную России для подготовки к чемпионату мира
Светлана Бондарчук вышла в свет в ночнушке и пиджаке
Алсу ответила на обвинения в пластике
Ученые раскрыли секрет крутизны
Я все время чувствую усталость: что со мной не так?
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
30Миранчуки, Фарфан, стандарты. Как «Локо» разбил «Динамо»
15ЦСКА взлетел до Лиги чемпионов
09:32 (мск), источник: Р-Спорт

Салах признан футболистом года в Англии по версии PFA

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим игроком года в Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA), сообщается на официальном сайте организации.

Источник: AP 2018

Церемония вручения награды состоялась в воскресенье в Лондоне. В борьбе за нее 25-летний египтянин обошел голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа и нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.

«Это большая честь, я чувствую себя замечательно. Я очень упорно работаю, так что счастлив выиграть эту награду», — сказал Салах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Салах в текущем сезоне провел 46 игр в составе «Ливерпуля» в различных турнирах и забил 41 мяч, в том числе 31 в английской премьер-лиге (египтянин является лучшим бомбардиром этого турнира).

Салах является игроком сборной Египта, которая летом 2018 года выступит на чемпионате мира в России и сыграет в одной группе с командами России, Уругвая и Саудовской Аравии.

Лучшим молодым игроком года по версии PFA признан 22-летний немецкий форвард «Манчестер Сити» Лерой Сане.

Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Ольга Бузова провела вечер с Александром Радуловым в одном из ресторанов Москвы
Экс-подружка бойца UFC порнозвезда Кристи Мак и ее откровенные фото
«Спартак»: после провала
Муса — Мусаев — 2:1. Как ЦСКА обыграл «Краснодар»
«Локомотив» сыграл вничью и продолжает лидировать в РФПЛ
Задоров вызван в сборную России для подготовки к чемпионату мира
Неистовая серия. «Питтсбург» без Малкина добил «Филадельфию»
Дзюба не будет платить за своё участие в матче с «Зенитом»
Новости
Авто
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки 24 апреля в Пекине откроется самое большое моторшоу в этом году. По количеству премьер пекинский автосалон обещает обогнать все остальные выставки. Чего нам ждать?
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Недвижимость
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Леди
Кто из звезд сохранил хорошие отношения после расставания Некоторые звезды разошлись, но это не стало причиной для прекращения дружеского общения. Как им это удается, и кто эти счастливчики – узнаем прямо сейчас.
Дети
Сестра Кейт Миддлтон впервые станет мамой Радостную новость журналистам сообщили друзья светской львицы
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь