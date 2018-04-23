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Мохамед Салах — игрок года в АПЛ
Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах был признан лучшим игроком по итогам нынешнего сезона английской
Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах был признан лучшим игроком по итогам нынешнего сезона английской
В нынешнем розыгрыше АПЛ на счету египтянина 31 гол и 9 результативных передач в 33 матчах.
«Это большая честь для меня. Чувствую себя счастливым. Я трудился изо всех сил в нынешнем сезоне и рад получить эту престижную награду», — сказал Салах после награждения.
На почётную награду также претендовали Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Лерой Зане («Манчестер Сити») и Давид Сильва («Манчестер Сити»).