Мохамед Салах — игрок года в АПЛ

В нынешнем розыгрыше АПЛ на счету египтянина 31 гол и 9 результативных передач в 33 матчах.

«Это большая честь для меня. Чувствую себя счастливым. Я трудился изо всех сил в нынешнем сезоне и рад получить эту престижную награду», — сказал Салах после награждения.