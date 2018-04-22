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01:12 (мск), источник: Р-Спорт

«Атлетико» и «Бетис» сыграли вничью в матче чемпионата Испании по футболу

Футболисты мадридского «Атлетико» и «Бетиса» сыграли вничью в матче 34-го тура чемпионата Испании.

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Мадриде в воскресенье, завершилась со счетом 0:0.

Шестиматчевая победная серия «Бетиса» в чемпионате Испании была прервана.

Атлетико 0:0
Первый тайм: 0:0
Бетис
22.04.2018, 21:45 основной раунд: 34-й тур Wanda Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне Солар Кике Сетьен
Составы
Ян Облак 13
Стефан Савич 15
Лукас Эрнандез 19
90+2′ Хосе Хименес 24
Томас Партей 5
Ньигес Сауль 8
90+2′ Габриэль Фернандес Габи 14
Хосе Санс Фернандо Торрес 9
65′ Хуанфран 20
Шиме Врсалько 16
63′ Анхель Корреа 11
Коке 6
63′ Виктор Мачин Перес Витоло 23
Антуан Гризманн 7
5 Хорди Амат 90+2′
15 Марк Бартра 88′
19 Антонио Барраган
23 Аисса Манди
28 Хуниор Фирпо 62′
3 Франсиско Фернандес Хави Гарсия
6 Фабиан Руис 27′
33 Лорен Морон
1 Дани Хименес 39′
31 Лопес Педро
10 Риад Будебуз 65′
17 Санчес Родригес Хоакин
20 Кристиан Тельо 83′
12 Джоэл Кэмпбелл 90+2′
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 9
2 Удары в створ 4
8 Угловые 3
17 Фолы 14
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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