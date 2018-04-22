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«Атлетико» и «Бетис» сыграли вничью в матче чемпионата Испании по футболу
Футболисты мадридского «Атлетико» и «Бетиса» сыграли вничью в матче 34-го тура чемпионата Испании.
Футболисты мадридского «Атлетико» и «Бетиса» сыграли вничью в матче 34-го тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая в Мадриде в воскресенье, завершилась со счетом 0:0.
Шестиматчевая победная серия «Бетиса» в чемпионате Испании была прервана.
|Диего Симеоне
|Солар Кике Сетьен
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|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|9
|2
|Удары в створ
|4
|8
|Угловые
|3
|17
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)