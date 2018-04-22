«Наполи» танки грохотали! «Ювентус» и Буффон рискуют остаться без скудетто
Борьба за чемпионство в Италии только началась.
Борьба за чемпионство в Италии только началась.
ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ
Еще до того, как «Ювентус» в целом и лично Гонсало Игуаин, летом 2016-го сменивший Неаполь на Турин, стали кровными врагами каждого болельщика «Наполи», отношения между клубами и их фанатами были не самыми добрыми. Например, в 2013 году неаполитанские тиффози забросали автобус с игроками «Юве» яйцами, бутылками и камнями, разбив стекло рядом с тем местом, где сидел ганец Квадво Асамоа.
А уж после трансфера аргентинского форварда Неаполь натурально сошел с ума: футболки с фамилией Игуаина, еще недавно занимавшие в каждом доме более почетное место, чем портрет Папы Римского, теперь надевались на уличные урны и растягивались на мусорных машинах, а его изображение печаталось на туалетной бумаге. Каждый визит «Ювентуса» на стадион «Сан-Паоло» с тех пор превращался в ад — особенно, когда в минувшем декабре «Юве» одержал там минимальную победу (1:0), а единственный мяч гостей забил… опальный аргентинец.
ВСТРЕЧА В ТУРИНЕ
Вообще в этом сезоне, когда обе команды сцепились не на шутку, конкурируя за чемпионство — прямо сейчас в таблице их разделяют лишь четыре очка, — от очных поединков «Юве» и «Наполи» особенно ждешь борьбы не только на поле, но и за его пределами; в том числе, и фанатских стычек. И перед воскресным матчем в Турине болельщики продемонстрировали полную боеготовность. Массовое столкновение на одной из улиц закончилось… неожиданным братанием и теплыми объятиями — хорошая акция против футбольного насилия, пример всем фанатам в преддверии чемпионата мира.
ЛУКАВЫЙ САРРИ
Впрочем, на поле ждать такой же теплоты не приходилось:
РЕКОРДНЫЙ АЛЛЕГРИ
Наставник «Ювентуса» перед воскресной игрой звучал честнее: «Начинается
ОГНЕННЫЙ ПЕРВЫЙ ТАЙМ
Лидеры Серии А начали встречу на «Альянц Стэдиум» с места в карьер.
Во втором тайме «Наполи» зачастую выглядел опаснее — в одном из моментов Буффону пришлось спасать ворота после хлесткого выстрела Кальехона, в другом — отражать дальний удар Зелиньски. «Юве» смог освежить нападение только с выходом Манджукича, но атаки хозяев выглядели не так остро и ярко.
ГОЛ КУЛИБАЛИ
И все же Джиджи и компании не удалось сохранить комфортный для себя результат. На 90-й минуте Кальехон подал угловой, а Кулибали взмыл над хозяйской штрафной и головой, будто молотком, вколотил мяч в сетку ворот. Изменить
|Массимилиано Аллегри
|Маурицио Сарри
|
|
|
|
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Удары (всего)
|12
|0
|Удары в створ
|4
|3
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|17
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Джанлука Рокки (Италия)