«Наполи» танки грохотали! «Ювентус» и Буффон рискуют остаться без скудетто

Источник: Спорт-Экспресс

ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ

Еще до того, как «Ювентус» в целом и лично Гонсало Игуаин, летом 2016-го сменивший Неаполь на Турин, стали кровными врагами каждого болельщика «Наполи», отношения между клубами и их фанатами были не самыми добрыми. Например, в 2013 году неаполитанские тиффози забросали автобус с игроками «Юве» яйцами, бутылками и камнями, разбив стекло рядом с тем местом, где сидел ганец Квадво Асамоа.

А уж после трансфера аргентинского форварда Неаполь натурально сошел с ума: футболки с фамилией Игуаина, еще недавно занимавшие в каждом доме более почетное место, чем портрет Папы Римского, теперь надевались на уличные урны и растягивались на мусорных машинах, а его изображение печаталось на туалетной бумаге. Каждый визит «Ювентуса» на стадион «Сан-Паоло» с тех пор превращался в ад — особенно, когда в минувшем декабре «Юве» одержал там минимальную победу (1:0), а единственный мяч гостей забил… опальный аргентинец.

ВСТРЕЧА В ТУРИНЕ

Вообще в этом сезоне, когда обе команды сцепились не на шутку, конкурируя за чемпионство — прямо сейчас в таблице их разделяют лишь четыре очка, — от очных поединков «Юве» и «Наполи» особенно ждешь борьбы не только на поле, но и за его пределами; в том числе, и фанатских стычек. И перед воскресным матчем в Турине болельщики продемонстрировали полную боеготовность. Массовое столкновение на одной из улиц закончилось… неожиданным братанием и теплыми объятиями — хорошая акция против футбольного насилия, пример всем фанатам в преддверии чемпионата мира.

ЛУКАВЫЙ САРРИ

Впрочем, на поле ждать такой же теплоты не приходилось: все-таки, «Наполи» всерьез настроен в этом году добраться до первого Скудетто за последние 28 лет — со времен Диего Марадоны, который принес Неаполю два национальных золота в сезоне-1986/87 и 1989/90. Команда Маурицио Сарри в середине чемпионата выдала серию из 10 побед подряд, долгое время возглавляла таблицу, но домашнее поражение от «Ромы» (2:4) и нулевая ничья с «Интером» позволили «Ювентусу» перехватить эстафетную палочку лидера. Главный тренер «Наполи» перед встречей в Турине немного лукавил: «Мы выполнили поставленную цель — отобрались в Лигу чемпионов. Сейчас хотим наслаждаться оставшимися играми, и встреча с “Юве” — лишь одна из пяти, что ждут нас на финише». Так мы и поверили — «Наполи» идет с опережением своего прошлогоднего графика на этом же этапе на 10 очков (81 против 71), и готов грызть землю, чтобы наверстать упущенное. Тот же Сарри поприветствовал туринских болельщиков средним пальцем из окна клубного автобуса.

РЕКОРДНЫЙ АЛЛЕГРИ

Наставник «Ювентуса» перед воскресной игрой звучал честнее: «Начинается мини-чемпионат из пяти матчей, и у нас есть небольшое преимущество. Встреча с “Наполи” не будет решающей — впереди еще есть ряд матчей, где нам нужно набирать очки, чтобы становиться чемпионами». Если на финише туринцы окажутся первыми, этот титул станет для них седьмым подряд — и они повторят рекорд среди топ-5 европейских лиг, принадлежащий «Лиону» (семь французских чемпионств кряду с 2002 по 2008 год).

ОГНЕННЫЙ ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Лидеры Серии А начали встречу на «Альянц Стэдиум» с места в карьер. Во-первых, у всех футболистов — и даже у судьи, — лица были помечены красной краской — тем самым, они приняли участие в акции против домашнего насилия в отношении женщин. Во-вторых, мячи сразу засвистели в опасной близости от ворот — Пьянич со штрафного пробил в штангу, а Гамшик и Инсинье, пристреливаясь, несколько раз заставили фанатов «Юве» схватиться за сердце. В-третьих, одна из атак гостей даже закончилась голом, но Лихтштайнер грамотно оставил Инсинье в офсайде.

ДЖИДЖИ-СТЕНА

Во втором тайме «Наполи» зачастую выглядел опаснее — в одном из моментов Буффону пришлось спасать ворота после хлесткого выстрела Кальехона, в другом — отражать дальний удар Зелиньски. «Юве» смог освежить нападение только с выходом Манджукича, но атаки хозяев выглядели не так остро и ярко.

ГОЛ КУЛИБАЛИ