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«Наполи» вырвал победу в концовке матча с «Ювентусом»
Матч 34-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Наполи» завершился победой гостей — 1:0.
Матч 34-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Наполи» завершился победой гостей — 1:0.
Единственный мяч в концовке забил Калиду Кулибали. «Ювентус» с 85 очками занимает первое место в чемпионате Италии. У «Наполи» 84 очка и второе место.
В следующем туре «Ювентус» на выезде сыграет с «Интером», а «Наполи» — с «Фиорентиной».
|Массимилиано Аллегри
|Маурицио Сарри
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|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Удары (всего)
|12
|0
|Удары в створ
|4
|3
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|17
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Джанлука Рокки (Италия)