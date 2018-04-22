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00:00 (мск), источник: Советский спорт

«Наполи» вырвал победу в концовке матча с «Ювентусом»

Матч 34-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Наполи» завершился победой гостей — 1:0.

Источник: Reuters

Единственный мяч в концовке забил Калиду Кулибали. «Ювентус» с 85 очками занимает первое место в чемпионате Италии. У «Наполи» 84 очка и второе место.

В следующем туре «Ювентус» на выезде сыграет с «Интером», а «Наполи» — с «Фиорентиной».

Ювентус 0:1
Первый тайм: 0:0
Наполи
22.04.2018, 21:45 основной раунд: 34-й тур Allianz Stadium
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Маурицио Сарри
Голы
26 Калиду Кулибали (Х. Кальехон) 90′
Составы
Джанлуиджи Буффон 1
Бенедикт Хеведес 21
9′ Квадво Асамоа 22
9′ Мехди Бенатиа 4
27′ Миралем Пьянич 5
Сами Хедира 6
Блэз Матюиди 14
Гонсало Игуаин 9
11′ Джорджо Кьеллини 3
Штефан Лихтштайнер 26
45′ Пауло Дибала 10
Хуан Куадрадо 7
71′ Дуглас Коста 11
Марио Манджукич 17
25 Хосе Мануэль Пепе Рейна
23 Эльсеид Хюсай
6 Мариу Руй
26 Калиду Кулибали
33 Рауль Альбиоль 16′
8 Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
7 Хосе Кальехон
24 Лоренцо Инсинье
5 Маркес Лоурейру Аллан 80′
30 Марко Рог
17 Марек Хамшик 67′
20 Петр Зелиньски
14 Дрис Мертенс 61′
99 Аркадиуш Милик
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Удары (всего) 12
0 Удары в створ 4
3 Угловые 3
10 Фолы 17
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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