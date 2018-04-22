Жиру заставил завидовать Салаха и вывел «Челси» в финал Кубка Англии

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Сестра Кейт Миддлтон впервые станет мамой
В Китае создали машину для строительства небоскребов
Алсу ответила на обвинения в пластике
Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Атлетико
Бетис
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Наполи
Футбол. Зарубежный
22:00
Бордо
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
19:30
Лас-Пальмас0
Алавес4
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив М0
Уфа0
Футбол. Зарубежный
19:00
Кельн2
Шальке-042
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Сити5
Суонси0
Футбол. Зарубежный
18:00
Сент-Этьен2
Труа1
Футбол. Зарубежный
17:15
Малага2
Реал Сосьедад0
Футбол. Первый дивизион
17:00
Кубань0
Авангард К3
Футбол. Зарубежный
17:00
Верес1
Динамо К4
Футбол. Премьер-лига
16:30
Тосно0
Амкар2
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА2
Краснодар1
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург2
Майнц0
Футбол. Зарубежный
16:00
Ницца1
Монпелье0
Футбол. Зарубежный
16:00
Удинезе1
Кротоне2
Футбол. Зарубежный
16:00
Кьево1
Интер2
Футбол. Зарубежный
16:00
Лацио4
Сампдория0
Футбол. Зарубежный
16:00
Аталанта2
Торино1
Футбол. Зарубежный
15:30
Арсенал4
Вест Хэм Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
15:30
Стоук Сити1
Бернли1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т3
Зенит3
Футбол. Зарубежный
14:00
Заря Лг3
Мариуполь1
Футбол. Первый дивизион
13:30
Тамбов3
Шинник1
Футбол. Зарубежный
13:30
Кальяри0
Болонья0
Футбол. Зарубежный
13:00
Жирона0
Эспаньол2
Футбол. Премьер-лига
11:00
СКА-Хабаровск0
Динамо М1
Все события
Безрукова, Кожевникова, Михалковы и Табаков: открытие ММКФ 2018
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Россия проиграла в Чехии все, но это не безнадега
«Ак Барс» — чемпион. И это заслуженно
Наташа Королева в чересчур тесном корсете выступила в Кремле
Светлана Ходченкова показала, как выглядит без макияжа
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
8Российские хоккеисты проиграли в первом матче Воробьева
5«МЮ» в финале Кубка, сенсация в Милане и другие события выходных
20:35 (мск), источник: Советский спорт

Жиру заставил завидовать Салаха и вывел «Челси» в финал Кубка Англии

Во втором полуфинале на «Уэмбли» «Челси» обыграл «Саутгемптон», а французский форвард синих отметился чудо-голом.

Источник: Reuters

Последний шанс Конте на трофей

На следующий день после противостояния «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» на поле «Уэмбли» вышли футболисты «Челси» и «Саутгемптона», чтобы определить соперника манкунианцев по финалу Кубка Англии. Для синих победа в этом турнире последний шанс спасти провальный сезон, а для их наставника Антонио Конте — громко хлопнуть дверью перед отставкой.

Поэтому состав «пенсионеров» на полуфинал был самым что ни на есть боевым. Не вышел только Маркос Алонсо, получивший трехматчевую дисквалификацию за то, что наступил на ногу Шейну Лонгу в матче этих команд в рамках АПЛ 14 апреля (3:2). В отличие от защитника, ирландец на поле появился. А вместо Алонсо вышел бразилец Эмерсон.

А вот появлению Вилла Кабальеро в воротах удивляться не стоит- он отстоял во всех встречах текущего розыгрыша Кубка страны и наверняка выйдет на финал.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Саутгемптон» более месяца назад сменил главного тренера, отправив в отставку Маурисио Пеллегрино. Вместо него «святых» возглавил Марк Хьюз, но ожидаемого эффекта это не принесло — 0:3 от «Вест Хэма», 2:3 от «Арсенала» и «Челси», 0:0 в Лестере и четыре очка отставания от спасительной 17-й строчки за четыре тура до завершения сезона. Поэтому фаворит в этом противостоянии был очевиден. И он свой статус оправдал.

Номинальные хозяева действительно очень агрессивно начали встречу и даже попали в перекладину (немного не повезло Виллиану, закручивавшему мяч в дальний угол из пределов штрафной), но к середине первого тайма немного ослабили хватку и позволили сопернику изредка пересекать середину поля. Правда, большими силами красно-белые в атаку ходить не решались, поэтому после перепасовки центральных защитников следовала длинная передача на одного из форвардов — Лонга или Чарльза Остина, имевших один момент на двоих за все 90 минут.

Похоже, болельщики «Саутгемптона» так в нынешнем сезоне привыкли к поражениям, что уже не верят в свою команду. На трибунах «Уэмбли» оказалось на редкость мало поклонников красно-белых. Особенно с учетом высокого статуса игры.

Во время загрузки произошла ошибка.

Жиру — последователь Салаха

Не прошло и 30 секунд с начала второго тайма, как Оливье Жиру удалось сделать то, что не получалось в первом. Эден Азар зацепился на линии штрафной за длинную передачу из глубины и проткнул мяч французу, который в стиле Мохамеда Салаха, что называется, на носовом платке обыграл четверых (!) защитников, качнул вратаря Алекса Маккарти и уже в падении отправил мяч в пустые ворота. И все установки Хьюза, данные подопечным в перерыве, стали неактуальны.

Во время загрузки произошла ошибка.

Любопытна статистика, приведенная британскими телевизионщиками к 51-й минуте: 10−2 по ударам, но 1−1 — в створ. Думаю, многие бы удивились, если бы поведя в счете, лондонцы продолжили так же наседать. Они предсказуемо сменили акценты и стали выманивать соперника на свою половину поля. А у футболистов «Саутгемптона» и выбора особого не было.

За полчаса до финального свистка Хьюз заменил не использовавшего единственный к тому моменту голевой момент Лонга (Остин по-волейбольному перехитрил защитников, пропустив мяч на партнера, но тот не смог его обработать и потерял возможность убежать один на один с Кабальеро) и ничем не запомнившегося Пьера-Эмиля Хейбьерга. Вместо них на поле появились Натан Редмонд и Душан Тадич. Англичанин почти сразу после выхода проверил бдительность вратаря ударом из-за пределов штрафной.

Напряжение нарастало, и Кабальеро едва не дал слабину, выронив мяч в свои ворота после подачи с фланга, однако судья Мартин Аткинсон зафиксировал нарушение правил на голкипере. Арбитр был настолько уверен в своем решении, что даже не стал задействовать видеоассистента.

В концовке Конте выпустил вместо Жиру Альваро Морату, и уже спустя две минуты испанец выиграл борьбу на втором этаже и поставил в этом матче точку. В оставшееся время синие могли даже увеличить преимущество, но ограничились победой в два мяча и вышли в финал Кубка Англии, где их соперником будет «Манчестер Юнайтед». Матч состоится на «Уэмбли» 19 мая.

ЧЕЛСИ — САУТГЕМПТОН — 2:0 (0:0).

Челси: Кабальеро, Эмерсон, Рюдигер, Кэхилл, Аспиликуэта, Мозес, Фабрегас (Педро, 76), Канте, Виллан (Бакайоко, 64), Азар, Жиру (Мората, 80).

Саутгемптон: Маккарти, Седрик, Бертранд, Беднарек (Габбьядини, 78), Йосида, Худт, Лемина, Ромеу, Хейбьерг (Тадич, 63), Лонг (Редмонд, 63), Остин.

Голы: Жиру, 46 — 1:0. Мората, 82 — 2:0.

Предупреждения: Йосида, 40. Ромеу, 50. Лемина, 55. Худт, 65.

Судья: Мартин Адкинсон.

Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Саутгемптон
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Секс, стриптиз и трусики для Ягра: о чем рассказала лучшая биатлонистка мира
ФИФА начала расследование в отношении России. Что теперь будет?
Россия проиграла в Чехии все, но это не безнадега
«Ак Барс» — чемпион. И это заслуженно
Больное место. Чем болеет главная звезда русского биатлона
ЦСКА победил «Краснодар» и поднялся на второе место в РФПЛ
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Надаль в 11-й раз одержал победу на турнире ATP в Монте-Карло
Новости
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Роскомнадзор заблокировал IP-адреса Google Пользователи сообщили о проблемах с доступом к сервису Google в России. Поисковик у многих не открывается.
Недвижимость
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Леди
Валерия: «У меня полно проблем, но не хочу вешать их на других» Валерия рассказала о правильном образе жизни и о том, почему сейчас она хочет взять время «на передышку».
Дети
Сестра Кейт Миддлтон впервые станет мамой Радостную новость журналистам сообщили друзья светской львицы
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь