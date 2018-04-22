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18:58 (мск), источник: Р-Спорт

Не менее 18 человек пострадали во время столкновений на матче в ЮАР

По меньшей мере 18 человек получили повреждения в результате столкновений на стадионе в Дурбане во время полуфинального матча Кубка ЮАР по футболу, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Столкновения произошли после того, как «Кайзер Чифс», которые были хозяевами в этой встрече, уступили «Фри Стейт Старс» со счетом 0:2. Болельщики проигравшей команды, недовольные результатом игры, выбежали на поле, после чего между ними и сотрудниками стадиона завязалась потасовка. Кроме того, болельщики нападали на телеоператоров, используя пластиковые сиденья и другие предметы.

Для того, чтобы усмирить болельщиков, полиция применила шумовые гранаты и слезоточивый газ.

Также сообщается, что футболисты были напуганы разъяренными фанатами, убегали с поля в раздевалки и были вынуждены покидать стадион с помощью полиции, которая осуществляла перевозку игроков сразу после того, как они выходили на улицу.

Стадион «Мозес Мабида» в Дурбане, на котором произошел инцидент, принимал в 2010 году матчи чемпионата мира. Сообщается, что беспорядки продолжались всю ночь с субботы на воскресенье, 5 человек были госпитализированы, но впоследствии выписаны. Также два человека, по данным полиции, были арестованы.

После событий на субботней игре главный тренер «Кайзер Чифс» Стив Компела подал в отставку.

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