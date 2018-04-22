Не менее 18 человек пострадали во время столкновений на матче в ЮАР

Столкновения произошли после того, как «Кайзер Чифс», которые были хозяевами в этой встрече, уступили «Фри Стейт Старс» со счетом 0:2. Болельщики проигравшей команды, недовольные результатом игры, выбежали на поле, после чего между ними и сотрудниками стадиона завязалась потасовка. Кроме того, болельщики нападали на телеоператоров, используя пластиковые сиденья и другие предметы.

Для того, чтобы усмирить болельщиков, полиция применила шумовые гранаты и слезоточивый газ.

Также сообщается, что футболисты были напуганы разъяренными фанатами, убегали с поля в раздевалки и были вынуждены покидать стадион с помощью полиции, которая осуществляла перевозку игроков сразу после того, как они выходили на улицу.

Стадион «Мозес Мабида» в Дурбане, на котором произошел инцидент, принимал в 2010 году матчи чемпионата мира. Сообщается, что беспорядки продолжались всю ночь с субботы на воскресенье, 5 человек были госпитализированы, но впоследствии выписаны. Также два человека, по данным полиции, были арестованы.