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18:52 (мск), источник: Р-Спорт

«Арсенал» разгромил «Вест Хэм» в матче чемпионата Англии

«Арсенал» на своем поле разгромил «Вест Хэм» в лондонском дерби в рамках 35-го тура чемпионата Англии по футболу.

Источник: Reuters

Воскресная игра на стадионе «Арсенала» завершилась со счетом 4:1. Голы в составе победителей забили Начо Монреаль (51-я минута), Арон Рэмзи (82) и Александр Ляказетт (85, 89). У «Вест Хэма» отличился Марко Арнаутович (64).

На последней минуте первого тайма травму получил полузащитник «Арсенала» и сборной Египта Мохамед Эльнени, который покинул поле на носилках. Команда Египта является соперником сборной России по группе А на чемпионате мира-2018. О характере повреждения и сроках восстановления Эльнени на данный момент не сообщается.

В другом матче 35-го тура чемпионата Англии «Сток Сити» на своем поле сыграл вничью с «Бернли» — 1:1.

Арсенал 4:1
Первый тайм: 0:0
Вест Хэм Юнайтед
22.04.2018, 15:30 основной раунд: 35-й тур Emirates Stadium
Главные тренеры
Арсен Венгер Дэвид Мойес
Голы
51′ Начо Монреаль (Г. Джака) 18
82′ Аарон Рэмси 8
85′ Александр Ляказетт (П-Э. Обамеянг) 9
89′ Александр Ляказетт (А. Рэмси) 9
7 Марко Арнаутович (М. Ланцини) 64′
Составы
Давид Оспина 13
Лоран Косьельни 6
Начо Монреаль 18
74′ Шкодран Мустафи 20
Эктор Бельерин 24
Аарон Рэмси 8
41′ Гранит Джака 29
Александр Ляказетт 9
45′ Мохамед Эль-Ненни 35
62′ Эйнсли Мэйтланд-Найлс 30
70′ Алекс Ивоби 17
Пьер-Эмерик Обамеянг 14
88′ Дэнни Уэлбек 23
Калум Чемберс 21
25 Джо Харт
3 Аарон Крессуэлл
5 Пабло Сабалета 50′
21 Анджело Огбонна
8 Шейку Куяте
16 Марк Нобл
41 Деклан Райс
7 Марко Арнаутович 87′
26 Артур Масуаку 86′
9 Энди Кэрролл
18 Жоау Мариу 60′
10 Мануэль Ланцини
31 Эдмилсон Фернандес 60′
17 Хавьер Эрнандес
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 11
8 Удары в створ 4
8 Угловые 6
11 Фолы 9
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Ли Мэйсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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