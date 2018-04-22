«Арсенал» разгромил «Вест Хэм» в матче чемпионата Англии

Воскресная игра на стадионе «Арсенала» завершилась со счетом 4:1. Голы в составе победителей забили Начо Монреаль (51-я минута), Арон Рэмзи (82) и Александр Ляказетт (85, 89). У «Вест Хэма» отличился Марко Арнаутович (64).

На последней минуте первого тайма травму получил полузащитник «Арсенала» и сборной Египта Мохамед Эльнени, который покинул поле на носилках. Команда Египта является соперником сборной России по группе А на чемпионате мира-2018. О характере повреждения и сроках восстановления Эльнени на данный момент не сообщается.