Дубль Щеткина принес «Астане» гостевую победу над «Ордабасы»

Футболисты «Ордабасы» проиграли «Астане» в домашнем матче шестого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 22 апреля, в Шымкенте и завершилась со счетом 2:1.
Все голы в этой встрече были забиты в первом тайме. У «Астаны» дубль оформил форвард Алексей Щеткин, отличившийся на 28-й и 38-й минутах, а автором мяча «Ордабасы» на 44-й стал полузащитник Еркебулан Тунгышбаев.
С 16 очками «Астана», пока не проигрывавшая в сезоне, идет на первом месте, а «Ордабасы» с 12 баллами занимает четвертую строчку в таблице.