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16:59 (мск), источник: Vesti.kz

Дубль Щеткина принес «Астане» гостевую победу над «Ордабасы»

Центральный матч тура прошел в Шымкенте.

Футболисты «Ордабасы» проиграли «Астане» в домашнем матче шестого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 22 апреля, в Шымкенте и завершилась со счетом 2:1.

Все голы в этой встрече были забиты в первом тайме. У «Астаны» дубль оформил форвард Алексей Щеткин, отличившийся на 28-й и 38-й минутах, а автором мяча «Ордабасы» на 44-й стал полузащитник Еркебулан Тунгышбаев.

С 16 очками «Астана», пока не проигрывавшая в сезоне, идет на первом месте, а «Ордабасы» с 12 баллами занимает четвертую строчку в таблице.

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