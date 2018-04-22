Дубль Щеткина принес «Астане» гостевую победу над «Ордабасы»

Футболисты «Ордабасы» проиграли «Астане» в домашнем матче шестого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 22 апреля, в Шымкенте и завершилась со счетом 2:1.

Все голы в этой встрече были забиты в первом тайме. У «Астаны» дубль оформил форвард Алексей Щеткин, отличившийся на 28-й и 38-й минутах, а автором мяча «Ордабасы» на 44-й стал полузащитник Еркебулан Тунгышбаев.