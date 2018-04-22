Гол и ассист Аршавина помогли «Кайрату» разгромить «Кайсар»

Футболисты «Кайрата» разгромили кызылординский «Кайсар» в домашнем матче шестого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 22 апреля, в Алматы и завершилась со счетом 4:1.

В первом тайме команды обменялись голами. У «Кайрата» на 19-й минуте отличился бразильский хавбек Исаэль, а на это «Кайсар» ответил мячом полузащитника сборной Мартиники Матиаса Курьора.

Исход матча решился во втором тайме. На исходе часа игры второй мяч «Кайрата» забил Андрей Аршавин, а на 76-й российский полузащитник выступил в роли ассистента и помог отличиться норвежскому форварду Чума Анене. Окончательный счет уже в компенсированное время установил защитник Станислав Лунин.

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