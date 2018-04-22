Гродненский «Неман» одержал первую победу в 28-м чемпионате Беларуси

В игре 4-го тура на поле столичного СОК «Олимпийский» команда Игоря Ковалевича обыграла дебютанта высшей лиги минский «Луч» с минимальным счетом 1:0. Победный гол на 88-й минуте игры забил Максим Яблонский.

Сегодня в столице пройдет еще одна встреча — футболисты «Ислочи» на стадионе ФК «Минск» примут «Городею», а в Бресте местное «Динамо» сыграет с футболистами «Смолевичей».

Накануне «Слуцк» в гостях разгромил минский «Луч» со счетом 3:0, а два других матча завершились победами хозяев полей с одинаковым результатом 2:1 — жодинское «Торпедо-БелАЗ» было сильнее «Минска», а столичное «Динамо» одолело гостей из «Гомеля» и с 10 очками вышло на первое место в турнирной таблице.