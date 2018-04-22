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16:51 (мск), источник: БЕЛТА

Гродненский «Неман» одержал первую победу в 28-м чемпионате Беларуси

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гродненского «Немана» одержали первую победу в 28-м чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В игре 4-го тура на поле столичного СОК «Олимпийский» команда Игоря Ковалевича обыграла дебютанта высшей лиги минский «Луч» с минимальным счетом 1:0. Победный гол на 88-й минуте игры забил Максим Яблонский.

Сегодня в столице пройдет еще одна встреча — футболисты «Ислочи» на стадионе ФК «Минск» примут «Городею», а в Бресте местное «Динамо» сыграет с футболистами «Смолевичей».

Накануне «Слуцк» в гостях разгромил минский «Луч» со счетом 3:0, а два других матча завершились победами хозяев полей с одинаковым результатом 2:1 — жодинское «Торпедо-БелАЗ» было сильнее «Минска», а столичное «Динамо» одолело гостей из «Гомеля» и с 10 очками вышло на первое место в турнирной таблице.

Динамовцев может обойти борисовский БАТЭ, который 23 апреля сыграет в гостях у «Витебска». В другом понедельничном матче могилевский «Днепр» примет на своем поле солигорский «Шахтер».

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