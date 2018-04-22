Спорное удаление не помогло «Тоболу» дома победить «Акжайык»

Гости сразу захватили инициативу и выглядели лучше соперника, сумев забить гол усилиями Адеринсолы Эсеолы. После этого костанайцы продолжали действовать неважно, уральцы же были активнее, пока на помощь костанайцам не пришел главный судья из Астаны Тимур Кумашев, не сумевший разглядеть явного нарушения на Еркебулане Нургалиеве он дал ему красную карточку на 33-й минуте. Только после перерыва вышедший на замену Танат Нусербаев счет сравнял, хозяева прессинговали, но гости выдержали. Итог — 1:1.