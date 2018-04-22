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17:06 (мск), источник: Sports.kz

Спорное удаление не помогло «Тоболу» дома победить «Акжайык»

В матче шестого тура Премьер-Лиги костанайский «Тобол» принимал на своем поле уральский «Акжайык», пишет Sports.kz.

Гости сразу захватили инициативу и выглядели лучше соперника, сумев забить гол усилиями Адеринсолы Эсеолы. После этого костанайцы продолжали действовать неважно, уральцы же были активнее, пока на помощь костанайцам не пришел главный судья из Астаны Тимур Кумашев, не сумевший разглядеть явного нарушения на Еркебулане Нургалиеве он дал ему красную карточку на 33-й минуте. Только после перерыва вышедший на замену Танат Нусербаев счет сравнял, хозяева прессинговали, но гости выдержали. Итог — 1:1.

Таким образом, костанайцы набирают 13 очков, столько же, с колько и у «Астаны» на данный момент, а у уральцев восемь баллов.

«Тобол» — «Акжайык» 1:1 (0:1)

Голы: Эсеола 12 (0:1), Нусербаев 70 (1:0).

Удаление: Нургалиев Е. 33.

Тобол Кс
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