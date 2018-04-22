Моуринью: «МЮ» слишком много критикуют

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В субботу манкунианцы переиграли «Тоттенхэм» и вышли в финал Кубка Англии. Моуринью прокомментировал победу в матче и объяснил, почему его футболисты были лучше.

«Мы заслужили победу. Если поделить игру на отрезки, то мы были лучше большую часть времени. Мы лучше контролировали мяч. Возможно, во втором тайме мы немного потеряли контроль в центре поля, так как давали слишком много пространства сопернику. После первого тайма мы вышли на поле слишком поздно, так как очень много разговаривали и пытались самоорганизоваться», — сказал тренер в интервью Би-би-си.

Португалец отметил, что критика в адрес команды связана с выступлениями «МЮ» в последние годы.