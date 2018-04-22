Болельщики «Барселоны» освистали гимн Испании в присутствии короля

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Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, на арене присутствовал король Испании Филипп VI. Поклонники «Севильи» гимна не освистывали.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Así ha sonado el himno de España en el <a href="https://twitter.com/hashtag/Wanda?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Wanda</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Metropolitano?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Metropolitano</a> (vía <a href="https://twitter.com/JulianPereiraDj?ref_src=twsrc%5Etfw">@JulianPereiraDj</a>). <a href="https://t.co/cmBaoncqZm">pic.twitter.com/cmBaoncqZm</a></p>— Radio MARCA (@RadioMARCA) <a href="https://twitter.com/RadioMARCA/status/987776510789607424?ref_src=twsrc%5Etfw">21 апреля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js?wmode=opaque" charset="utf-8"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

21 апреля «Барселона» разгромила «Севилью» со счетом 5:0 и 30-й раз выиграла Кубок Испании. В составе каталонцев отличились Лионель Месси, Андреас Иньеста, Филиппе Коутиньо и Луис Суарес, оформивший дубль.