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16:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Болельщики «Барселоны» освистали гимн Испании в присутствии короля

Болельщики каталонской «Барселоны» освистали гимн Испании перед началом финального матча Кубка страны с «Севильей».

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фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, на арене присутствовал король Испании Филипп VI. Поклонники «Севильи» гимна не освистывали.

Во время загрузки произошла ошибка.

21 апреля «Барселона» разгромила «Севилью» со счетом 5:0 и 30-й раз выиграла Кубок Испании. В составе каталонцев отличились Лионель Месси, Андреас Иньеста, Филиппе Коутиньо и Луис Суарес, оформивший дубль.

В октябре прошлого года в Каталонии прошел референдум о независимости. Более 90 процентов проголосовавших выступили за независимость региона. Центральная власть пыталась помешать проведению плебисцита, пострадали сотни человек. Позднее Конституционный суд Испании отменил декларацию парламента Каталонии о провозглашении независимости региона.

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