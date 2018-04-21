Футболисты «Милана» проиграли «Беневенто» в чемпионате Италии

Встреча, состоявшаяся в Милане в субботу, закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых на 29-й минуте отличился Пьетро Йеммелло. «Беневенто» остался вдесятером на 80-й минуте после удаления Шейка Диабате, получившего две желтые карточки.

Занимающий последнее место в турнирной таблице «Беневенто», для которого эта победа стала пятой в текущем сезоне серии А, набрал 17 очков и сохранил математические шансы на то, чтобы остаться в элите итальянского футбола. «Милан» (54), безвыигрышная серия которого в чемпионате достигла шести матчей, идет шестым.