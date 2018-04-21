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00:25 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Милана» проиграли «Беневенто» в чемпионате Италии

«Милан» потерпел поражение от «Беневенто» в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.

Источник: AP 2018

Встреча, состоявшаяся в Милане в субботу, закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых на 29-й минуте отличился Пьетро Йеммелло. «Беневенто» остался вдесятером на 80-й минуте после удаления Шейка Диабате, получившего две желтые карточки.

Занимающий последнее место в турнирной таблице «Беневенто», для которого эта победа стала пятой в текущем сезоне серии А, набрал 17 очков и сохранил математические шансы на то, чтобы остаться в элите итальянского футбола. «Милан» (54), безвыигрышная серия которого в чемпионате достигла шести матчей, идет шестым.

Милан 0:1
Первый тайм: 0:1
Беневенто
21.04.2018, 21:45 основной раунд: 34-й тур Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Дженнаро Гаттузо Роберто Де Дзерби
Голы
33 Пьетро Йеммелло (Н. Виола) 29′
Составы
Джанлуиджи Доннарумма 99
Давиде Калабрия 2
Кристиан Сапата 17
Леонардо Бонуччи 19
Рикардо Родригес 68
Джакомо Бонавентура 5
90+4′ Франк Кессье 79
Патрик Кутроне 63
72′ Лукас Билья 21
82′ Мануэль Локателли 73
62′ Андре Силва 9
Никола Калинич 7
49′ Фабио Борини 11
Хесус Хоакин Сусо 8
81 Кристиан Пуджони
3 Гаэтано Летиция
6 Берат Джимсити
16 Алин Тошка
83 Бакари Санья 59′
8 Данило Катальди
30 Раньери Гимарайнш Сандру
31 Филип Джуричич
14 Николас Виола 77′
26 Витторио Париджини 90+4′
33 Пьетро Йеммелло 62′
25 Шейк Тидиан Диабате 74′ 80′
99 Энрико Бриньола 68′
23 Лоренцо Венути
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 5
6 Удары в створ 1
4 Угловые 1
13 Фолы 7
3 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Маурицио Мариани (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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