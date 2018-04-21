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22:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Алексис и Моуринью спасают сезон «МЮ». «Юнайтед» — в финале кубка

Выдающая игра Алексиса Санчеса позволила «красным дьяволам» победить «Тоттенхэм» в полуфинале старейшего турнира планеты.

Источник: Спорт-Экспресс

«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» — 2:1 (1:1)

Голы: Алли, 11 (0:1). А. Санчес, 24 (1:1). Эррера, 62 (2:1).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Валенсия (Дармиан, 80), Смоллинг, Джоунс, Янг, Матич, Эррера, Погба, Лингард (Рэшфорд, 83), Лукаку, А. Санчес (Феллаини, 90+6).

«Тоттенхэм»: Форм, Триппьер, Д. Санчес, Фертонген, Дэйвис (Лукас, 68), Алли, Дембеле (Ваньяма, 78), Дайер, Эриксен, Сон Хын Мин (Ламела, 86), Кейн.

Предупреждения: Валенсия, 27. Сон Хын Мин, 28. Алли, 50. Янг, 71. Дайер, 81. Рэшфорд, 85. Эррера, 90.

Судья: Тэйлор.

21 апреля. Лондон. Стадион «Wembley».

«ШПОРЫ» ДОМА

В Испании финалы Кубка всегда проходят на нейтральном стадионе — арену выбирают ближе к концу сезона, так что «Реал» не может провести решающий матч на «Сантьяго Бернабеу» («Барселона», правда, тоже, но сейчас это не имеет значения).

В Англии главные встречи Кубка по традиции проходят на «Уэмбли» — оба полуфинала и финал. Номинально это стадион сборной Англии, который не принадлежит ни одному клубу. Но в этом сезоне «Уэмбли» стал временным домом для «Тоттенхэма» — пока на севере Лондона проходит реконструкция «Уайт Харт Лейн», «шпоры» играют на величайшей арене Великобритании.

«Уэмбли» в этом сезоне перекрашен в цвета «шпор», даже на угловом флажке обычно красуется петушок с мячом. Но на время матчей Кубка арену переодели, так что «Тоттенхэм» формально не чувствовал себя, как дома. Билеты тоже были распределены поровну, как и должно быть в матчах на нейтральной территории. Все справедливо.

КТО ЗАБИЛ ЛУЧШИЙ ГОЛ? КЕЙН!

У «Уэмбли» есть собственный профиль в Твиттере, который в дни матчей «Тоттенхэма» поддерживает «шпор». Но сейчас арене пришлось сменить вектор на нейтральный — статус не позволял ведущим соцсетей стадиона болеть за «шпор». Поэтому от имени «Уэмбли» в перерыве писали, например, такое: «Какой тайм! Кто все же забил лучший гол?» В ветке под сообщением с отрывом победила фамилия Кейна, хотя он до перерыва даже ни разу не пробил в створ. «Если кто-то напишет “Кейн”, будет заблокирован», — не оценил юмора Твиттер «Уэмбли».

Эта массовая шутка — отсылка к матчу двухнедельной давности между «Стоук Сити» и «Тоттенхэмом», когда Футбольная ассоциация сперва записала второй гол «шпор» на Эриксена, но Кейн поклялся здоровьем дочери, что мяча последним коснулся он. Теперь болельщики шутят, что на самом деле форвард сборной Англии — автор всех забитых мячей. Но если бы спорная ситуация возникла в кубковой встрече, Кейн не стал бы даже напрягаться: ему важно выиграть гонку за «Золотую бутсу», а в ее зачет идут только голы, забитые в национальном чемпионате.

За первый тайм в створ не попал вообще никто из «Тоттенхэма», не считая Алли. Лондонскому бриллианту понадобился всего один точный удар и рывок, чтобы отличиться — гениальный прострел совершил Эриксен. Но Твиттер «Уэмбли» почему-то не отметил действия датчанина, зато сопроводил странными словами гол Алексиса Санчеса и голевую передачу Погба. «Если честно, это был невероятный навес на паренька», — написали от имени стадиона.

«ТОТТЕНХЭМ» ОПЯТЬ БЕЗ ТРОФЕЕВ

Навес, может быть, и невероятный, но за гол «Манчестер Юнайтед» должен благодарить Дембеле. Обычно безошибочно играющий бельгиец замешкался на бровке и позволил Погба отобрать у себя мяч. Бывший тренер «Фулхэма» Мартин Йол рассказывал, что ему порой страшно играть без Дембеле, но Маурисио Покеттино лучше бы не выпускал бельгийца. Он провел, пожалуй, худшую игру в лондонской карьере.

Да и партнеры Дембеле по «Тоттенхэму» не впечатляли. Высокая защита «шпор» в первом тайме дважды за пять минут позволяла низкорослым Санчесу и Лингарду пробить головой, при этом первый попал в ворота. Дублер Ллориса Форм не выручил «шпор» при втором голе «Тоттенхэма», а Кейн так ни разу за 90 минут и не попал в створ.

Зато прекрасный матч провел Санчес. Чилийца постоянно критикуют после перехода в «МЮ», и действительно, качественного скачка он пока не сделал. С января Алексис и защитник «Юнайтед» Смоллинг забили равное число голов — по три. Но в субботу новичок «дьяволов» провел выдающийся матч — и забил, и придумал гол Эрреры, и вообще не останавливался все полтора часа. А после замены еще и эпатировал публику оголенным торсом.

Но главное — «МЮ» победил, а значит Моуринью сохранил шанс на спасение сезона. А вот «Тоттенхэм» в энный раз подряд останется без трофеев.

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