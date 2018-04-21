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21:30 (мск), источник: Р-Спорт

«Манчестер Юнайтед» победил «Тоттенхэм» и вышел в финал Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» переиграл лондонский «Тоттенхэм» и вышел в финал Кубка Англии по футболу.

Источник: Reuters

Полуфинальная встреча, состоявшаяся на лондонском стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 2:1 в пользу манкунианцев, в составе которых голы забили Алексис Санчес (24-я минута) и Андер Эррера (62), у «шпор» на 11-й отличился Деле Алли.

Во втором полуфинале в воскресенье сыграют лондонский «Челси» и «Саутгемптон».

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