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«Манчестер Юнайтед» победил «Тоттенхэм» и вышел в финал Кубка Англии
«Манчестер Юнайтед» переиграл лондонский «Тоттенхэм» и вышел в финал Кубка Англии по футболу.
«Манчестер Юнайтед» переиграл лондонский «Тоттенхэм» и вышел в финал Кубка Англии по футболу.
Полуфинальная встреча, состоявшаяся на лондонском стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 2:1 в пользу манкунианцев, в составе которых голы забили Алексис Санчес (24-я минута) и Андер Эррера (62), у «шпор» на 11-й отличился Деле Алли.
Во втором полуфинале в воскресенье сыграют лондонский «Челси» и «Саутгемптон».