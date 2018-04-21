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Дортмундская «Боруссия» забила четыре безответных гола в ворота «Байера»
Дортмундская «Боруссия» одержала крупную победу над «Байером» в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги.
Дортмундская «Боруссия» одержала крупную победу над «Байером» в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги.
Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
В составе «шмелей» дубль оформил Марко Ройс, по одному голу забили Джейдон Санчо и Максимилиан Филипп. В первом тайме Ройс также не реализовал пенальти.
«Боруссия» набрала 54 очка и поднялась на третье место в турнирной таблице немецкого чемпионата, обойдя как раз «Байер» (51), который опустился на четвёртую позицию.
|Боруссия Д
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4:0
Первый тайм: 1:0
|Байер
|Петер Штегер
|Хайко Херрлих
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|9
|9
|Удары в створ
|1
|7
|Угловые
|6
|11
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Маркус Шмидт (Германия)