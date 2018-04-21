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21:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Дортмундская «Боруссия» забила четыре безответных гола в ворота «Байера»

Дортмундская «Боруссия» одержала крупную победу над «Байером» в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

В составе «шмелей» дубль оформил Марко Ройс, по одному голу забили Джейдон Санчо и Максимилиан Филипп. В первом тайме Ройс также не реализовал пенальти.

«Боруссия» набрала 54 очка и поднялась на третье место в турнирной таблице немецкого чемпионата, обойдя как раз «Байер» (51), который опустился на четвёртую позицию.

Боруссия Д 4:0
Первый тайм: 1:0
Байер
21.04.2018, 19:30 основной раунд: 31-й тур Signal-Iduna-Park
Главные тренеры
Петер Штегер Хайко Херрлих
Голы
13′ Джейдон Санчо 7
55′ Марко Ройс 11
63′ Максимиллиан Филипп 20
79′ Марко Ройс 11
Нереализованные пенальти
37′ М. Ройс 11
Составы
Роман Бюрки 38
Мануэль Аканджи 16
Сократис Папастатопулос 25
Лукаш Пищек 26
Емер Топрак 36
Джейдон Санчо 7
Марио Гетце 10
Юлиан Вайгль 33
86′ Марко Ройс 11
Мартин Серхио Гомес 34
72′ Кристиан Пулишич 22
Махмуд Дахуд 19
81′ Максимиллиан Филипп 20
Джереми Толян 15
28 Рамазан Езджан
3 Панайотис Рецос
5 Свен Бендер
39 Беньямин Хенрикс
10 Юлиан Брандт
20 Чарльз Арангис
21 Доминик Кор
31 Кевин Фолланд
4 Джонатан Та 43′
16 Тин Едвай
9 Леон Бэйли 46′
29 Кай Хаферц
13 Лукас Аларио 69′
38 Карим Беллараби
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 9
9 Удары в створ 1
7 Угловые 6
11 Фолы 14
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Маркус Шмидт (Германия)
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Желтая карточка
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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