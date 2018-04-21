Дортмундская «Боруссия» забила четыре безответных гола в ворота «Байера»

Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

В составе «шмелей» дубль оформил Марко Ройс, по одному голу забили Джейдон Санчо и Максимилиан Филипп. В первом тайме Ройс также не реализовал пенальти.