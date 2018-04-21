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21:24 (мск), источник: Sports.kz

«Кайрат» — «Кайсар». Грядет охота

Одним из самых интересных противостояний 6 тура чемпионата Казахстана по футболу обещает стать поединок в южной столице между «Кайратом» и «Кайсаром».

Хозяева борются за самые высокие места в главном национальном футбольном соревновании — как, впрочем, и в любом другом, где участвуют, гости же на данный момент обретаются на нижних этажах турнирной таблицы. Однако думать, что кызылординцев можно будет одолеть не особо напрягаясь, алматинцам все же не рекомендуется.

Безусловно, уверенная победа в недавнем кубковом матче над «Актобе» изрядно придаст «волкам» самоуважения. В предыдущих поединках этого сезона кызылординцы демонстрировали неплохую игру, однако ворота соперников для них были как будто заколдованными. И вот волшебство это, как показалось в среду, развеяно. Кайсаровцы вспомнили, как нужно забивать, — и, думается, вновь испытывать при этом несколько подзабытые приятные эмоции им очень понравилось.

В Алматы гости явно постараются опять не уйти с поля без забитого мяча — и, по возможности, не одного. Но тут уже многое будет зависеть от тех, кто окажется по другую сторону баррикад. От игроков «Кайрата», то есть. Не приходится даже и сомневаться в том, что алматинцы в очередном своем поединке по традиции будут играть только на победу.

Кайратовцы в последние сезоны по-другому и не могут. На каждый матч футбольная дружина южной столицы выходит только за выигрышем, и варианты тут не обсуждаются. Конечно, противостояние с «Кайсаром» исключением здесь не станет — оснований для этого никаких нет. «Кайрату» нужно побеждать — и точка. Интересно будет понаблюдать в данном противостоянии за тренерской дуэлью Карлоса Алоса и Стойчо Младенова. Не имеющий слишком большого опыта работы в профессиональном футболе испанец, думается, найдет, чем удивить много чего повидавшего в футболе болгарина.

Это будет битва представителей двух разных футбольных школ, столкновение двух непохожих философских концепций. При этом необходимо понимать, что от своевременных решений главных тренеров в данном поединке может зависеть очень многое. Думается, обоим наставникам в этот день смогут пригодиться многие самые тайные их секреты профессионального мастерства… А трибуны станут гнать вперед «Кайрат» — и противоречить собственным поклонникам алматинцы точно не настроены.

Представляется, нас всех ждет очень интересное зрелище, — и, хочется верить, мы не разочаруемся в собственных ожиданиях. Итак… 22 апреля. Алматы, стадион «Центральный». 17:00. «Кайрат» — «Кайсар». Поддержи своих!

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