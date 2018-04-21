Команда Фигу обыграла команду Роналдиньо в благотворительном матче УЕФА и ООН

Встреча прошла в Женеве. Команду «Фигу и друзья», капитаном которой был португалец, возглавил главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам. Команду «Роналдиньо и друзья», капитаном которой был назначен бразилец, возглавил бывший главный тренер мадридского «Реала», «Милана», лондонского «Челси» и «Пари Сен-Жермен» Карло Анчелотти. Главным судьей матча был итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина.

За команду Фигу в матче сыграли известные в прошлом футболисты Дида, Витор Байя, Мичел Сальгадо, Франк де Бур, Рио Фердинанд, Кристиан Киву, Деян Станкович, Робер Пирес, Яри Литманен, Кристиан Карамбё, Андреа Пирло, Рауль, Робби Кин, Нуну Гомеш и экс-футболистка Келли Смит. За команду Роналдиньо на поле вышли бывшие футболисты Дэвид Джеймс, Антонис Никополидис, Жулиано Беллетти, Кафу, Эдмилсон, Эрик Абидаль, Майкл Эссьен, Юрий Джоркаефф, Гаиска Мендьета, Рональд де Бур, Хенрик Ларссон, Александр Фрай, Патрик Клюйверт и бывшие футболистки Селия Шашич, Кэйси Стоуни.

В составе победителей голы забили Рауль, Пирес, Нуну Гомеш. За команду Роналдиньо отличились Шашич, Фрай и Кафу. Победный гол за несколько минут до конца встречи забил Сальгадо.

Также в рамках мероприятия проходит онлайн-аукцион, на котором можно купить различные артефакты от звезд мирового футбола, включая футбольные мячи и майки, подписанные игроками. Например, на аукционе продается футболка московского ЦСКА, подписанная полузащитником армейцев и сборной России Аланом Дзагоевым, и майка московского «Спартака», подписанная полузащитником красно-белых и сборной России Денисом Глушаковым. Также на аукцион выставлены мяч, подписанный футболистами ЦСКА, и мяч, на котором оставлены автографы игроков «Спартака».