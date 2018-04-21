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20:54 (мск), источник: ТАСС

Команда Фигу обыграла команду Роналдиньо в благотворительном матче УЕФА и ООН

ТАСС, 21 апреля. Команда Луиша Фигу со счетом 4:3 одержала победу над командой Роналдиньо в «Матче солидарности», который был организован Союзом европейских футбольных ассоциации (УЕФА) и ООН. Все средства, вырученные от данного мероприятия, пойдут на благотворительность.

Встреча прошла в Женеве. Команду «Фигу и друзья», капитаном которой был португалец, возглавил главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам. Команду «Роналдиньо и друзья», капитаном которой был назначен бразилец, возглавил бывший главный тренер мадридского «Реала», «Милана», лондонского «Челси» и «Пари Сен-Жермен» Карло Анчелотти. Главным судьей матча был итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина.

За команду Фигу в матче сыграли известные в прошлом футболисты Дида, Витор Байя, Мичел Сальгадо, Франк де Бур, Рио Фердинанд, Кристиан Киву, Деян Станкович, Робер Пирес, Яри Литманен, Кристиан Карамбё, Андреа Пирло, Рауль, Робби Кин, Нуну Гомеш и экс-футболистка Келли Смит. За команду Роналдиньо на поле вышли бывшие футболисты Дэвид Джеймс, Антонис Никополидис, Жулиано Беллетти, Кафу, Эдмилсон, Эрик Абидаль, Майкл Эссьен, Юрий Джоркаефф, Гаиска Мендьета, Рональд де Бур, Хенрик Ларссон, Александр Фрай, Патрик Клюйверт и бывшие футболистки Селия Шашич, Кэйси Стоуни.

В составе победителей голы забили Рауль, Пирес, Нуну Гомеш. За команду Роналдиньо отличились Шашич, Фрай и Кафу. Победный гол за несколько минут до конца встречи забил Сальгадо.

Также в рамках мероприятия проходит онлайн-аукцион, на котором можно купить различные артефакты от звезд мирового футбола, включая футбольные мячи и майки, подписанные игроками. Например, на аукционе продается футболка московского ЦСКА, подписанная полузащитником армейцев и сборной России Аланом Дзагоевым, и майка московского «Спартака», подписанная полузащитником красно-белых и сборной России Денисом Глушаковым. Также на аукцион выставлены мяч, подписанный футболистами ЦСКА, и мяч, на котором оставлены автографы игроков «Спартака».

Как сообщалось, все средства, вырученные от этого матча, а также от благотворительного ужина и интернет- аукциона, пойдут в Детский фонд УЕФА. Они будут потрачены на гуманитарные проекты развития, которые призваны помогать детям с физическими ограничениями по всему миру. Примерно за час до матча прошли мероприятия с участием детей, которые должны подчеркнуть значение различий и мультикультурализма в качестве инструментов образования молодежи и достижения мира.

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