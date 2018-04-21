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«Марсель» на своем поле разгромил «Лилль»
Футболисты «Марселя» взяли верх над «Лиллем» в матче 34-го тура чемпионата Франции со счетом 5:1.
Футболисты «Марселя» взяли верх над «Лиллем» в матче 34-го тура чемпионата Франции со счетом 5:1.
В составе «Марселя» дублями отличились Флорьян Товен и Константинос Митроглу, еще один гол на счету Лукаса Окампоса. У «Лилля» точным ударом отметился Яссин Бензия.
После этой встречи «Марсель» набрал 69 очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Лилль» с 29 баллами расположился на 19-м месте.
В следующем туре «Марсель» в гостях встретится с «Анже», а «Лилль» на своем поле примет «Метц».
|Руди Гарсия
|Кристоф Гальтье
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|19
|Удары (всего)
|14
|8
|Удары в створ
|3
|3
|Угловые
|6
|9
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Амори Делерю (Франция)