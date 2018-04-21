«Марсель» на своем поле разгромил «Лилль»

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В составе «Марселя» дублями отличились Флорьян Товен и Константинос Митроглу, еще один гол на счету Лукаса Окампоса. У «Лилля» точным ударом отметился Яссин Бензия.

После этой встречи «Марсель» набрал 69 очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Лилль» с 29 баллами расположился на 19-м месте.