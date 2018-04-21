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20:43 (мск), источник: Советский спорт

«Марсель» на своем поле разгромил «Лилль»

Футболисты «Марселя» взяли верх над «Лиллем» в матче 34-го тура чемпионата Франции со счетом 5:1.

Источник: Reuters

В составе «Марселя» дублями отличились Флорьян Товен и Константинос Митроглу, еще один гол на счету Лукаса Окампоса. У «Лилля» точным ударом отметился Яссин Бензия.

После этой встречи «Марсель» набрал 69 очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Лилль» с 29 баллами расположился на 19-м месте.

В следующем туре «Марсель» в гостях встретится с «Анже», а «Лилль» на своем поле примет «Метц».

Марсель 5:1
Первый тайм: 4:0
Лилль
21.04.2018, 18:00 основной раунд: 34-й тур Velodrome
Главные тренеры
Руди Гарсия Кристоф Гальтье
Голы
12′ Флориан Товен 26
30′ Флориан Товен 26
35′ Константинос Митроглу 11
38′ Константинос Митроглу 11
68′ Лукас Окампос 5
10 Ясин Бензиа 54′
Составы
Йоан Пеле 16
Адиль Рами 23
Буна Сарр 17
Луиз Густаву 19
Флориан Товен 26
Максим Лопес 27
Лукас Окампос 5
Константинос Митроглу 11
22′ Хироки Сакаи 2
Жордан Амави 18
63′ Жорже Пиреш Роланду 6
Андре-Франк Замбо 29
79′ Димитри Пайет 10
Морган Сансон 8
30 Эрве Куаку Коффи
2 Кевин Малькюи
5 Адама Сумаоро
15 Эдгар Ие
27 Хамза Мендиль 29′
20 Тиагу Майа
18 Лебо Мотиба
21 Ив Биссума
23 Тиагу Мендес 45′
3 Хуниор Алонсо
10 Ясин Бензиа 70′
24 Бубакари Сумаре
11 Луиз Араужу 45′
19 Николя Пепе
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 14
8 Удары в створ 3
3 Угловые 6
9 Фолы 8
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Амори Делерю (Франция)
Обозначения
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Желтая карточка
Красная карточка
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